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"Позорно проиграют". В США вынесли вердикт о конфликте России и Украины
"Позорно проиграют". В США вынесли вердикт о конфликте России и Украины - РИА Новости, 15.11.2023
"Позорно проиграют". В США вынесли вердикт о конфликте России и Украины
Украина не стала слушать предупреждения о риске позорного поражения, написал в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:56
2023-11-15T01:56
2023-11-15T01:56
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина не стала слушать предупреждения о риске позорного поражения, написал в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл."Мы предупреждали Украину, что все так и закончится. Мы предупреждали, что они потеряют свои земли. Мы предупреждали о гибели сотен тысяч людей. Мы предупреждали, что это будет позорное поражение. <...> Они не слушали", — написал Хинкл.Ранее в статье для журнала Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909492352.html
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в мире, украина, россия, валерий залужный, джексон хинкл, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Джексон Хинкл, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"Позорно проиграют". В США вынесли вердикт о конфликте России и Украины
Журналист Хинкл: Украину предупреждали о позорном поражении