https://ria.ru/20231115/rezultaty-1909661649.html
В России всегда добивались результатов, заявил Путин
В России всегда добивались результатов, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023
В России всегда добивались результатов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ всегда добивались результатов и будут это делать в будущем, в том числе благодаря работе членов ЦИК и руководителей РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:09
2023-11-15T18:09
2023-11-15T18:09
политика
россия
владимир путин
цик рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ всегда добивались результатов и будут это делать в будущем, в том числе благодаря работе членов ЦИК и руководителей региональных избиркомов. "А мы всегда добивались (результатов - ред.) и будем это делать в будущем, в том числе и благодаря вашей работе. Спасибо вам большое!" - отметил Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862856007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, цик рф
Политика, Россия, Владимир Путин, ЦИК РФ
В России всегда добивались результатов, заявил Путин
Путин: в России всегда добивались результатов и будут добиваться впредь