https://ria.ru/20231115/rezultaty-1909661649.html

В России всегда добивались результатов, заявил Путин

В России всегда добивались результатов, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023

В России всегда добивались результатов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ всегда добивались результатов и будут это делать в будущем, в том числе благодаря работе членов ЦИК и руководителей РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:09

2023-11-15T18:09

2023-11-15T18:09

политика

россия

владимир путин

цик рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ всегда добивались результатов и будут это делать в будущем, в том числе благодаря работе членов ЦИК и руководителей региональных избиркомов. "А мы всегда добивались (результатов - ред.) и будем это делать в будущем, в том числе и благодаря вашей работе. Спасибо вам большое!" - отметил Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

https://ria.ru/20230404/tekhnologii-1862856007.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, цик рф