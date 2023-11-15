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В России всегда добивались результатов, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023
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18:09 15.11.2023
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В России всегда добивались результатов, заявил Путин
В России всегда добивались результатов, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023
В России всегда добивались результатов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ всегда добивались результатов и будут это делать в будущем, в том числе благодаря работе членов ЦИК и руководителей РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:09
2023-11-15T18:09
политика
россия
владимир путин
цик рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ всегда добивались результатов и будут это делать в будущем, в том числе благодаря работе членов ЦИК и руководителей региональных избиркомов. "А мы всегда добивались (результатов - ред.) и будем это делать в будущем, в том числе и благодаря вашей работе. Спасибо вам большое!" - отметил Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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россия
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политика, россия, владимир путин, цик рф
Политика, Россия, Владимир Путин, ЦИК РФ
В России всегда добивались результатов, заявил Путин

Путин: в России всегда добивались результатов и будут добиваться впредь

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ всегда добивались результатов и будут это делать в будущем, в том числе благодаря работе членов ЦИК и руководителей региональных избиркомов.
"А мы всегда добивались (результатов - ред.) и будем это делать в будущем, в том числе и благодаря вашей работе. Спасибо вам большое!" - отметил Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками завода Тулажелдормаш в ходе рабочей поездки в Тулу. 4 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Путин призвал добиваться технологического суверенитета России
4 апреля, 11:55
 
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