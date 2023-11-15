https://ria.ru/20231115/rafakh-1909552216.html
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2023
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол
Проход граждан РФ через КПП "Рафах" под угрозой из-за опасной обстановки там, Россия сообщает об этом Израилю, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:58
2023-11-15T11:58
2023-11-15T11:58
в мире
россия
израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проход граждан РФ через КПП "Рафах" под угрозой из-за опасной обстановки там, Россия сообщает об этом Израилю, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Хоть там и не было больших инцидентов, тем не менее под постоянной угрозой обострения ситуации - проход граждан России и других стран, мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам говорим", - сказал он. По его словам, в процесс вывода россиян из Газы были вовлечены дипломаты из Катара, РФ признательна Израилю, Палестине и Египту за содействие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол
Посол в Израиле Викторов: проход россиян через КПП "Рафах" остается под угрозой