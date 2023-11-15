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Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2023
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11:58 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/rafakh-1909552216.html
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2023
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол
Проход граждан РФ через КПП "Рафах" под угрозой из-за опасной обстановки там, Россия сообщает об этом Израилю, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:58
2023-11-15T11:58
в мире
россия
израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проход граждан РФ через КПП "Рафах" под угрозой из-за опасной обстановки там, Россия сообщает об этом Израилю, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Хоть там и не было больших инцидентов, тем не менее под постоянной угрозой обострения ситуации - проход граждан России и других стран, мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам говорим", - сказал он. По его словам, в процесс вывода россиян из Газы были вовлечены дипломаты из Катара, РФ признательна Израилю, Палестине и Египту за содействие.
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израиль
палестина
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в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол

Посол в Израиле Викторов: проход россиян через КПП "Рафах" остается под угрозой

© МЧС РоссииСпециалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
© МЧС России
Специалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проход граждан РФ через КПП "Рафах" под угрозой из-за опасной обстановки там, Россия сообщает об этом Израилю, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
"Хоть там и не было больших инцидентов, тем не менее под постоянной угрозой обострения ситуации - проход граждан России и других стран, мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам говорим", - сказал он.
По его словам, в процесс вывода россиян из Газы были вовлечены дипломаты из Катара, РФ признательна Израилю, Палестине и Египту за содействие.
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Домодедово
Вчера, 00:45
 
В миреРоссияИзраильАнатолий ВикторовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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