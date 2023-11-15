https://ria.ru/20231115/rafakh-1909552216.html

Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол

Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2023

Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол

Проход граждан РФ через КПП "Рафах" под угрозой из-за опасной обстановки там, Россия сообщает об этом Израилю, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:58

2023-11-15T11:58

2023-11-15T11:58

в мире

россия

израиль

анатолий викторов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_ae7b9b9e25688758d0037a8a6e38e619.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проход граждан РФ через КПП "Рафах" под угрозой из-за опасной обстановки там, Россия сообщает об этом Израилю, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Хоть там и не было больших инцидентов, тем не менее под постоянной угрозой обострения ситуации - проход граждан России и других стран, мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам говорим", - сказал он. По его словам, в процесс вывода россиян из Газы были вовлечены дипломаты из Катара, РФ признательна Израилю, Палестине и Египту за содействие.

https://ria.ru/20231115/evakuatsiya-1909489006.html

россия

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа