https://ria.ru/20231115/rabochiy-1909559227.html

В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину

В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину - РИА Новости, 15.11.2023

В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину

Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в дробильной машине в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:35

2023-11-15T12:35

2023-11-15T12:35

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в дробильной машине в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. По предварительным данным, 13 ноября на производстве на территории коммерческого предприятия "рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину". "От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении. Сейчас Мытищинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20231101/ugol-1906622539.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мытищи