https://ria.ru/20231115/rabochiy-1909559227.html
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину - РИА Новости, 15.11.2023
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в дробильной машине в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:35
2023-11-15T12:35
2023-11-15T12:35
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в дробильной машине в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. По предварительным данным, 13 ноября на производстве на территории коммерческого предприятия "рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину". "От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении. Сейчас Мытищинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину
Рабочий в Мытищах погиб после того, как поскользнулся и упал в дробильную машину