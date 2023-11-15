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В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину - РИА Новости, 15.11.2023
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12:35 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/rabochiy-1909559227.html
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину - РИА Новости, 15.11.2023
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину
Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в дробильной машине в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:35
2023-11-15T12:35
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в дробильной машине в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства. По предварительным данным, 13 ноября на производстве на территории коммерческого предприятия "рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину". "От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении. Сейчас Мытищинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи
В Подмосковье рабочий погиб, упав в дробильную машину

Рабочий в Мытищах погиб после того, как поскользнулся и упал в дробильную машину

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после гибели рабочего в дробильной машине в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
По предварительным данным, 13 ноября на производстве на территории коммерческого предприятия "рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину". "От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
Сейчас Мытищинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
 
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