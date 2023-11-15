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Путин заявил, что работает вместе с ЦИК и правительством для людей - РИА Новости, 15.11.2023
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18:21 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/putin-1909664426.html
Путин заявил, что работает вместе с ЦИК и правительством для людей
Путин заявил, что работает вместе с ЦИК и правительством для людей - РИА Новости, 15.11.2023
Путин заявил, что работает вместе с ЦИК и правительством для людей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что и он, и ЦИК, и правительство, все работают для людей, в этом заключается как смысл работы, так и смысл жизни. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:21
2023-11-15T18:21
владимир путин
политика
россия
цик рф
правительство рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и он, и ЦИК, и правительство, все работают для людей, в этом заключается как смысл работы, так и смысл жизни. "Мы же работаем для этих людей, мы все вместе – и я, и вы, и правительство, руководители на местах, в этом весь смысл нашей работы и нашей жизни", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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владимир путин, политика, россия, цик рф, правительство рф
Владимир Путин, Политика, Россия, ЦИК РФ, Правительство РФ
Путин заявил, что работает вместе с ЦИК и правительством для людей

Путин заявил, что смысл его работы, ЦИК и правительства заключается в людях

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и он, и ЦИК, и правительство, все работают для людей, в этом заключается как смысл работы, так и смысл жизни.
"Мы же работаем для этих людей, мы все вместе – и я, и вы, и правительство, руководители на местах, в этом весь смысл нашей работы и нашей жизни", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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Вчера, 17:40
 
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