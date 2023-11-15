Рейтинг@Mail.ru
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 15.11.2023 (обновлено: 17:44 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/putin-1909640172.html
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин
Руководство Центральной избирательной комиссии сделало всё, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы, в том числе при голосовании в новых... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:15
2023-11-15T17:44
политика
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Руководство Центральной избирательной комиссии сделало всё, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы, в том числе при голосовании в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин."Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой (главе ЦИК РФ - ред.), она сделала всё возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы... При этом хорошо понимая, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях приходится трудно ", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
https://ria.ru/20231115/putin-1909641801.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин

Путин: руководство ЦИК сделало все, чтобы система выборов ответила на вызовы

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Руководство Центральной избирательной комиссии сделало всё, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы, в том числе при голосовании в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин.
"Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой (главе ЦИК РФ - ред.), она сделала всё возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы... При этом хорошо понимая, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях приходится трудно ", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Путин заявил, что ЦИК и дальше будет защищать интересы граждан России
Вчера, 17:20
 
ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала