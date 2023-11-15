https://ria.ru/20231115/putin-1909640172.html

ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин

ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023

ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин

Руководство Центральной избирательной комиссии сделало всё, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы, в том числе при голосовании в новых... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:15

2023-11-15T17:15

2023-11-15T17:44

политика

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Руководство Центральной избирательной комиссии сделало всё, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы, в том числе при голосовании в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин."Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой (главе ЦИК РФ - ред.), она сделала всё возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы... При этом хорошо понимая, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях приходится трудно ", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

https://ria.ru/20231115/putin-1909641801.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин