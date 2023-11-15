https://ria.ru/20231115/putin-1909640172.html
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин
Руководство Центральной избирательной комиссии сделало всё, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы, в том числе при голосовании в новых... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:15
2023-11-15T17:15
2023-11-15T17:44
политика
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Руководство Центральной избирательной комиссии сделало всё, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы, в том числе при голосовании в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин."Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой (главе ЦИК РФ - ред.), она сделала всё возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы... При этом хорошо понимая, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях приходится трудно ", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
https://ria.ru/20231115/putin-1909641801.html
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политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин
Путин: руководство ЦИК сделало все, чтобы система выборов ответила на вызовы