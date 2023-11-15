https://ria.ru/20231115/putin-1909639028.html
Путин заявил, что любые вмешательства в выборы в России будут пресекаться
Путин заявил, что любые вмешательства в выборы в России будут пресекаться - РИА Новости, 15.11.2023
Путин заявил, что любые вмешательства в выборы в России будут пресекаться
Все попытки внутреннего и внешнего вмешательства в избирательные процессы в России будут пресекаться, государство будет делать все необходимое, чтобы исключить... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:11
2023-11-15T17:11
2023-11-15T17:31
россия
владимир путин
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Все попытки внутреннего и внешнего вмешательства в избирательные процессы в России будут пресекаться, государство будет делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса, заявил президент России Владимир Путин."Что касается действий государства, мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться", - сказал Путин в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
https://ria.ru/20231115/putin-1909640172.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что любые вмешательства в выборы в России будут пресекаться
Путин: все попытки вмешательства в избирательные процессы в РФ будут пресечены
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Все попытки внутреннего и внешнего вмешательства в избирательные процессы в России будут пресекаться, государство будет делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается действий государства, мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться", - сказал Путин в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
ЦИК сделал все, чтобы система выборов ответила на вызовы, заявил Путин