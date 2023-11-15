https://ria.ru/20231115/putin-1909515962.html

Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество

Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество - РИА Новости, 15.11.2023

Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество

Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием основания Роскомнадзора отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество и разжечь... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:31

2023-11-15T09:31

2023-11-15T09:31

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

безопасность

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием основания Роскомнадзора отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество и разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время компетентная, ответственная и слаженная работа сотрудников Роскомнадзора особенно востребована. "Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы. В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение. Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования. И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20231110/vpn-1908552731.html

россия

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность