Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/putin-1909515962.html
Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество
Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество - РИА Новости, 15.11.2023
Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием основания Роскомнадзора отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество и разжечь... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:31
2023-11-15T09:31
общество
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием основания Роскомнадзора отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество и разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время компетентная, ответственная и слаженная работа сотрудников Роскомнадзора особенно востребована. "Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы. В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение. Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования. И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20231110/vpn-1908552731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Безопасность
Путин отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество

Путин поздравил Роскомнадзор и отметил важность борьбы с попытками расколоть РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием основания Роскомнадзора отметил важность борьбы с попытками расколоть российское общество и разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время компетентная, ответственная и слаженная работа сотрудников Роскомнадзора особенно востребована.
«
"Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы. В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение. Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования. И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь", - подчеркнул президент.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Сенатор попросил Роскомнадзор заблокировать более 50 VPN-сервисов
10 ноября, 07:24
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала