https://ria.ru/20231115/puteshestviya-1909372503.html

Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту"

Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту" - РИА Новости, 15.11.2023

Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту"

Почти половина туристов, опрошенных АТОР в телеграм-канале, бронируют отдых за один-три месяца до отправления, выяснили эксперты ассоциации. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T02:30

2023-11-15T02:30

2023-11-15T02:30

туризм

новости - туризм

туризм

сергей ромашкин

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Почти половина туристов, опрошенных АТОР в телеграм-канале, бронируют отдых за один-три месяца до отправления, выяснили эксперты ассоциации.Из 700 респондентов еще 19 процентов составляют маршруты за год, а 18 процентов принимают решение в "последнюю минуту". Самый непопулярный вариант, который выбрали только 11 процентов туристов, это приобретение путевки в отпуск за полгода до выезда из дома. Остальные предложили другие варианты ответов.Скорее всего, данные опроса в телеграмм-канале отражают настроения и планы только самых активных туристов и профессионалов турбизнеса, а не всех путешественников, отмечают эксперты АТОР. Потому что вице-президент ассоциации по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян делится совсем иной статистикой."В среднем глубина бронирования путевок за рубеж, за исключением высоких праздничных или каникулярных дат, находится в диапазоне от двух до трех недель. Доля туристов, которые оплачивают поездки заранее в непиковые даты, сейчас не превышает десяти процентов от общего объема продаж", — сказал он.По наблюдениям вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, для поездок внутри России выявлять среднюю глубину бронирования — ошибка. Поскольку в зависимости от времени года и направления этот показатель сильно различается.Например, самая низкая глубина бронирования — на туры в Подмосковье. Ведь это недалеко, относительно дешево и есть выбор отелей. Много свободных мест в этом году было и в гостиницах Крыма, поэтому и глубина бронирования снизилась.В санатории Кавминвод, напротив, покупать туры сейчас нужно за несколько месяцев, поскольку спрос очень велик, а предложение лимитировано количеством объектов размещения.Кроме того, на туры по России в меньшей степени влияет ценовая политика авиакомпаний, поскольку многие путешественники предпочитают добираться до места отдыха на собственных автомобилях.

https://ria.ru/20231114/puteshestviya-1909221751.html

московская область (подмосковье)

республика крым

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сергей ромашкин, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, московская область (подмосковье), республика крым, россия