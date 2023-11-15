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Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту" - РИА Новости, 15.11.2023
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Туризм
 
02:30 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/puteshestviya-1909372503.html
Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту"
Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту" - РИА Новости, 15.11.2023
Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту"
Почти половина туристов, опрошенных АТОР в телеграм-канале, бронируют отдых за один-три месяца до отправления, выяснили эксперты ассоциации. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T02:30
2023-11-15T02:30
туризм
новости - туризм
туризм
сергей ромашкин
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Почти половина туристов, опрошенных АТОР в телеграм-канале, бронируют отдых за один-три месяца до отправления, выяснили эксперты ассоциации.Из 700 респондентов еще 19 процентов составляют маршруты за год, а 18 процентов принимают решение в "последнюю минуту". Самый непопулярный вариант, который выбрали только 11 процентов туристов, это приобретение путевки в отпуск за полгода до выезда из дома. Остальные предложили другие варианты ответов.Скорее всего, данные опроса в телеграмм-канале отражают настроения и планы только самых активных туристов и профессионалов турбизнеса, а не всех путешественников, отмечают эксперты АТОР. Потому что вице-президент ассоциации по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян делится совсем иной статистикой."В среднем глубина бронирования путевок за рубеж, за исключением высоких праздничных или каникулярных дат, находится в диапазоне от двух до трех недель. Доля туристов, которые оплачивают поездки заранее в непиковые даты, сейчас не превышает десяти процентов от общего объема продаж", — сказал он.По наблюдениям вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, для поездок внутри России выявлять среднюю глубину бронирования — ошибка. Поскольку в зависимости от времени года и направления этот показатель сильно различается.Например, самая низкая глубина бронирования — на туры в Подмосковье. Ведь это недалеко, относительно дешево и есть выбор отелей. Много свободных мест в этом году было и в гостиницах Крыма, поэтому и глубина бронирования снизилась.В санатории Кавминвод, напротив, покупать туры сейчас нужно за несколько месяцев, поскольку спрос очень велик, а предложение лимитировано количеством объектов размещения.Кроме того, на туры по России в меньшей степени влияет ценовая политика авиакомпаний, поскольку многие путешественники предпочитают добираться до места отдыха на собственных автомобилях.
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московская область (подмосковье)
республика крым
россия
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новости - туризм, туризм, сергей ромашкин, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, московская область (подмосковье), республика крым, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сергей Ромашкин, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Московская область (Подмосковье), Республика Крым, Россия
Эксперты выяснили, сколько туристов бронируют путевки "в последнюю минуту"

АТОР: половина туристов бронируют путевки за один-три месяца до отпуска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорода России. Балаклава
Города России. Балаклава - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Почти половина туристов, опрошенных АТОР в телеграм-канале, бронируют отдых за один-три месяца до отправления, выяснили эксперты ассоциации.
Из 700 респондентов еще 19 процентов составляют маршруты за год, а 18 процентов принимают решение в "последнюю минуту". Самый непопулярный вариант, который выбрали только 11 процентов туристов, это приобретение путевки в отпуск за полгода до выезда из дома. Остальные предложили другие варианты ответов.
Скорее всего, данные опроса в телеграмм-канале отражают настроения и планы только самых активных туристов и профессионалов турбизнеса, а не всех путешественников, отмечают эксперты АТОР. Потому что вице-президент ассоциации по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян делится совсем иной статистикой.
"В среднем глубина бронирования путевок за рубеж, за исключением высоких праздничных или каникулярных дат, находится в диапазоне от двух до трех недель. Доля туристов, которые оплачивают поездки заранее в непиковые даты, сейчас не превышает десяти процентов от общего объема продаж", — сказал он.
По наблюдениям вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, для поездок внутри России выявлять среднюю глубину бронирования — ошибка. Поскольку в зависимости от времени года и направления этот показатель сильно различается.
Например, самая низкая глубина бронирования — на туры в Подмосковье. Ведь это недалеко, относительно дешево и есть выбор отелей. Много свободных мест в этом году было и в гостиницах Крыма, поэтому и глубина бронирования снизилась.
В санатории Кавминвод, напротив, покупать туры сейчас нужно за несколько месяцев, поскольку спрос очень велик, а предложение лимитировано количеством объектов размещения.
Кроме того, на туры по России в меньшей степени влияет ценовая политика авиакомпаний, поскольку многие путешественники предпочитают добираться до места отдыха на собственных автомобилях.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Названы самые популярные регионы России для приключенческого туризма
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмСергей РомашкинАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыМосковская область (Подмосковье)Республика КрымРоссия
 
 
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