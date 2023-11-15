https://ria.ru/20231115/proizvodstvo-1909691833.html

Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области

Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области - РИА Новости, 15.11.2023

Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области

Компания "Системные продукты для строительства" (ООО "СПС") запустила в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области производство клеевых химических... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:46

2023-11-15T20:46

2023-11-15T20:46

калужская область

калужская область

россия

сергей музыченко

владислав шапша

союз правых сил

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Компания "Системные продукты для строительства" (ООО "СПС") запустила в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области производство клеевых химических анкеров, продукция новой линии полностью отечественная и будет выпускаться по собственным разработкам завода, сообщает правительство региона. Власти региона информируют, что ООО "СПС" – инновационное предприятие с научными кадрами высшей квалификации – разработало и запатентовало клеевой химический анкер. Научно-исследовательские работы начались девять лет назад под руководством доктора химических наук Николая Шубина. "После запуска линии предприятие сможет обеспечить выпуск химических крепежных химических элементов до 2,5 миллиона штук в год. Это в среднем составит 70-75% отечественного рынка химических анкеров, востребованных в транспортной и строительной отраслях", - говорится в сообщении. На открытии производства отмечалось, что в России долгое время использовались клеевые анкеры иностранного производства. Внешнее санкционное давление стало одним из стимулов импортозамещения и развития производства крепежных изделий. По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, на данный момент в России действует 28 технических свидетельств на иностранные клеевые химические анкеры. "Но российские производители уже делают значимые шаги в импортозамещении ввозимых из-за рубежа крепежных изделий. Минстрой России поддерживает увеличение изготовления строительной продукции по отечественным разработкам и благодарит коллег из Калужской области за вклад в обеспечение технологического суверенитета нашей страны", – подчеркнул Музыченко. Губернатор Калужской области отметил, что проекту была оказана государственная поддержка, "которая вместе с интеллектуальным потенциалом и научной мыслью разработчиков привела к такому замечательному результату". "Вообще, открытие нового производства, новых возможностей – это всегда радостное событие, всегда здорово и всегда приятно. А когда это еще и импортозамещение, да еще и с лучшим качеством, да еще так быстро – это вдвойне здорово… Мы сегодня получили впервые, пожалуй, рынок русских анкеров, до 75% этого рынка в ваших руках, и это очень хороший результат", - сказал Владислав Шапша. Клеевой химический анкер ‒ анкер, состоящий из стального элемента и клеевого состава, в котором передача усилий со стального элемента на строительное основание осуществляется через клеевой состав. Изделия применяются в бетоне и кирпичной кладке, а также для устройства арматурных выпусков.

https://ria.ru/20231115/ekologiya-1909641353.html

https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html

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калужская область, россия, сергей музыченко, владислав шапша, союз правых сил, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)