Рейтинг@Mail.ru
Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:46 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/proizvodstvo-1909691833.html
Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области
Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области - РИА Новости, 15.11.2023
Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области
Компания "Системные продукты для строительства" (ООО "СПС") запустила в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области производство клеевых химических... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:46
2023-11-15T20:46
калужская область
калужская область
россия
сергей музыченко
владислав шапша
союз правых сил
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851774892_0:150:1601:1051_1920x0_80_0_0_cd41b70c6a0c879d756ca9104b4b8ae5.jpg
КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Компания "Системные продукты для строительства" (ООО "СПС") запустила в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области производство клеевых химических анкеров, продукция новой линии полностью отечественная и будет выпускаться по собственным разработкам завода, сообщает правительство региона. Власти региона информируют, что ООО "СПС" – инновационное предприятие с научными кадрами высшей квалификации – разработало и запатентовало клеевой химический анкер. Научно-исследовательские работы начались девять лет назад под руководством доктора химических наук Николая Шубина. "После запуска линии предприятие сможет обеспечить выпуск химических крепежных химических элементов до 2,5 миллиона штук в год. Это в среднем составит 70-75% отечественного рынка химических анкеров, востребованных в транспортной и строительной отраслях", - говорится в сообщении. На открытии производства отмечалось, что в России долгое время использовались клеевые анкеры иностранного производства. Внешнее санкционное давление стало одним из стимулов импортозамещения и развития производства крепежных изделий. По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, на данный момент в России действует 28 технических свидетельств на иностранные клеевые химические анкеры. "Но российские производители уже делают значимые шаги в импортозамещении ввозимых из-за рубежа крепежных изделий. Минстрой России поддерживает увеличение изготовления строительной продукции по отечественным разработкам и благодарит коллег из Калужской области за вклад в обеспечение технологического суверенитета нашей страны", – подчеркнул Музыченко. Губернатор Калужской области отметил, что проекту была оказана государственная поддержка, "которая вместе с интеллектуальным потенциалом и научной мыслью разработчиков привела к такому замечательному результату". "Вообще, открытие нового производства, новых возможностей – это всегда радостное событие, всегда здорово и всегда приятно. А когда это еще и импортозамещение, да еще и с лучшим качеством, да еще так быстро – это вдвойне здорово… Мы сегодня получили впервые, пожалуй, рынок русских анкеров, до 75% этого рынка в ваших руках, и это очень хороший результат", - сказал Владислав Шапша. Клеевой химический анкер ‒ анкер, состоящий из стального элемента и клеевого состава, в котором передача усилий со стального элемента на строительное основание осуществляется через клеевой состав. Изделия применяются в бетоне и кирпичной кладке, а также для устройства арматурных выпусков.
https://ria.ru/20231115/ekologiya-1909641353.html
https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html
https://ria.ru/20231101/stend-1906818396.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851774892_1:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_2d8d20109f17de801487a90ac6e15e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, россия, сергей музыченко, владислав шапша, союз правых сил, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Калужская область, Калужская область, Россия, Сергей Музыченко, Владислав Шапша, Союз Правых Сил, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области

Производство клеевых химических анкеров запустили в Калужской области

CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser / Калужская область
Калужская область - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Hexenmesser /
Калужская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Компания "Системные продукты для строительства" (ООО "СПС") запустила в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области производство клеевых химических анкеров, продукция новой линии полностью отечественная и будет выпускаться по собственным разработкам завода, сообщает правительство региона.
Власти региона информируют, что ООО "СПС" – инновационное предприятие с научными кадрами высшей квалификации – разработало и запатентовало клеевой химический анкер. Научно-исследовательские работы начались девять лет назад под руководством доктора химических наук Николая Шубина.
Владислав Шапша
Шапша: Калужская область – один из наиболее экологически чистых регионов
Вчера, 17:19
"После запуска линии предприятие сможет обеспечить выпуск химических крепежных химических элементов до 2,5 миллиона штук в год. Это в среднем составит 70-75% отечественного рынка химических анкеров, востребованных в транспортной и строительной отраслях", - говорится в сообщении.
На открытии производства отмечалось, что в России долгое время использовались клеевые анкеры иностранного производства. Внешнее санкционное давление стало одним из стимулов импортозамещения и развития производства крепежных изделий.
По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, на данный момент в России действует 28 технических свидетельств на иностранные клеевые химические анкеры. "Но российские производители уже делают значимые шаги в импортозамещении ввозимых из-за рубежа крепежных изделий. Минстрой России поддерживает увеличение изготовления строительной продукции по отечественным разработкам и благодарит коллег из Калужской области за вклад в обеспечение технологического суверенитета нашей страны", – подчеркнул Музыченко.
Больница - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года
23 октября, 13:29
Губернатор Калужской области отметил, что проекту была оказана государственная поддержка, "которая вместе с интеллектуальным потенциалом и научной мыслью разработчиков привела к такому замечательному результату".
"Вообще, открытие нового производства, новых возможностей – это всегда радостное событие, всегда здорово и всегда приятно. А когда это еще и импортозамещение, да еще и с лучшим качеством, да еще так быстро – это вдвойне здорово… Мы сегодня получили впервые, пожалуй, рынок русских анкеров, до 75% этого рынка в ваших руках, и это очень хороший результат", - сказал Владислав Шапша.
Клеевой химический анкер ‒ анкер, состоящий из стального элемента и клеевого состава, в котором передача усилий со стального элемента на строительное основание осуществляется через клеевой состав. Изделия применяются в бетоне и кирпичной кладке, а также для устройства арматурных выпусков.
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Стенд Калужской области на выставке "Россия" отразит достижения науки
1 ноября, 22:51
 
Калужская областьКалужская областьРоссияСергей МузыченкоВладислав ШапшаСоюз Правых СилМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала