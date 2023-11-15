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Против жителя Хакасии завели дело за призывы расправляться с политиками - РИА Новости, 15.11.2023
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07:54 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/prizyvy-1909506624.html
Против жителя Хакасии завели дело за призывы расправляться с политиками
Против жителя Хакасии завели дело за призывы расправляться с политиками - РИА Новости, 15.11.2023
Против жителя Хакасии завели дело за призывы расправляться с политиками
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хакасии, который призывал расправляться с российскими государственными деятелями, сообщает республиканский главк... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:54
2023-11-15T07:54
происшествия
россия
фсб
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хакасии, который призывал расправляться с российскими государственными деятелями, сообщает республиканский главк ФСБ. "Установлен ранее работавший вахтовым методом в ряде промышленных предприятий житель поселка Коммунар Ширинского района 1986 года рождения, причастный к продвижению идей террористической направленности. Так, мужчина с использованием профиля администрируемой им страницы в социальной сети "ВКонтакте" на регулярной основе размещал в одном из сообществ праворадикальной направленности высказывания с призывами к посягательству на жизнь политиков Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также по статье за призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти РФ.
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происшествия, россия, фсб, республика хакасия
Происшествия, Россия, ФСБ, Республика Хакасия
Против жителя Хакасии завели дело за призывы расправляться с политиками

ФСБ: против жителя Хакасии завели дело за призывы расправляться с политиками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Хакасии, который призывал расправляться с российскими государственными деятелями, сообщает республиканский главк ФСБ.
"Установлен ранее работавший вахтовым методом в ряде промышленных предприятий житель поселка Коммунар Ширинского района 1986 года рождения, причастный к продвижению идей террористической направленности. Так, мужчина с использованием профиля администрируемой им страницы в социальной сети "ВКонтакте" на регулярной основе размещал в одном из сообществ праворадикальной направленности высказывания с призывами к посягательству на жизнь политиков Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также по статье за призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти РФ.
 
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