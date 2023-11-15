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Жителя Курской области арестовали за тройное убийство
Жителя Курской области арестовали за тройное убийство - РИА Новости, 15.11.2023
Жителя Курской области арестовали за тройное убийство
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Курской области, обвиняемого в убийстве своих дочери, супруги и матери, сообщило... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:31
2023-11-15T14:31
2023-11-15T14:31
происшествия
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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Курской области, обвиняемого в убийстве своих дочери, супруги и матери, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как информировала прокуратура области, в регионе возбудили дело об убийстве двух и более лиц по факту обнаружения в доме, расположенном в хуторе Сеймский Октябрьского района, тел двух женщин 41 года и 62 лет, а также 16-летней девушки. Предварительно установлено, что примерно в 5 часов утра 13 ноября 41-летний местный житель из-за ссоры убил ножом свою мать - инвалида 1 группы, супругу и дочь. "В Курске в отношении мужчины, совершившего убийство трех человек, в том числе несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, меру пресечения определил Ленинский районный суд Курска, который "заключил под стражу Андрея Волобуева, обвиняемого в убийстве жены, дочери и матери, на 2 месяца".
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происшествия, курская область, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Курской области арестовали за тройное убийство
Суд арестовал жителя Курской области, который зарезал дочь, жену и мать