https://ria.ru/20231115/prigovor-1909594996.html

Жителя Курской области арестовали за тройное убийство

Жителя Курской области арестовали за тройное убийство - РИА Новости, 15.11.2023

Жителя Курской области арестовали за тройное убийство

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Курской области, обвиняемого в убийстве своих дочери, супруги и матери, сообщило... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:31

2023-11-15T14:31

2023-11-15T14:31

происшествия

курская область

курск

россия

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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Курской области, обвиняемого в убийстве своих дочери, супруги и матери, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как информировала прокуратура области, в регионе возбудили дело об убийстве двух и более лиц по факту обнаружения в доме, расположенном в хуторе Сеймский Октябрьского района, тел двух женщин 41 года и 62 лет, а также 16-летней девушки. Предварительно установлено, что примерно в 5 часов утра 13 ноября 41-летний местный житель из-за ссоры убил ножом свою мать - инвалида 1 группы, супругу и дочь. "В Курске в отношении мужчины, совершившего убийство трех человек, в том числе несовершеннолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, меру пресечения определил Ленинский районный суд Курска, который "заключил под стражу Андрея Волобуева, обвиняемого в убийстве жены, дочери и матери, на 2 месяца".

https://ria.ru/20231114/napadenie-1909407475.html

курская область

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происшествия, курская область, курск, россия, следственный комитет россии (ск рф)