https://ria.ru/20231115/predstavitelstvo-1909504216.html

В Хабаровске откроют представительство фонда культурных инициатив

В Хабаровске откроют представительство фонда культурных инициатив - РИА Новости, 15.11.2023

В Хабаровске откроют представительство фонда культурных инициатив

Представительство президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) откроют в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T07:02

2023-11-15T07:02

2023-11-15T07:02

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

дальний восток

михаил дегтярев

общество

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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Представительство президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) откроют в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "На форуме "Россия" заключили соглашение о сотрудничестве Хабаровского края с президентским фондом культурных инициатив. Документ подписали с генеральным директором фонда Романом Кармановым... В Хабаровске открываем представительство фонда на Дальнем Востоке. Оно будет оказывать всестороннюю поддержку участникам конкурсов президентского фонда культурных инициатив", - написал Дегтярев. Он отметил, что регион и фонд совместно будут популяризировать культурные, духовные, патриотические и исторические ценности, традиции и творческое наследие России. Как подчеркнул гендиректор фонда, это историческое событие: представительство в регионе станет первым и единственным в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). "Впереди - работа над творческими проектами. Наша задача - создавать условия для сохранения и развития всего многообразия форм культурного самовыражения", - разъяснил губернатор. В своем Telegram-канале Карманов напомнил, что во время командировки на Дальний Восток в сентябре они с главой региона обсудили необходимость усиления работы с креативным сообществом Хабаровского края и обучения их социокультурному проектированию. "Будем развивать эту работу в рамках подписанного соглашения", - указал он. По данным правительства региона, Хабаровский край – один из лидеров на Дальнем Востоке по количеству победивших в конкурсах ПФКИ проектов и объему привлеченных средств. В их числе – мультимедийный фестиваль "Арсеньев-LIVE", который прошел в этом году во второй раз. Фонд культурных инициатив создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Международная выставка-форум "Россия" проходит в Москве с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Участие в ней принимают все 89 регионов страны. Единая экспозиция "Мы - Дальний Восток", представленная 11 субъектами ДФО, Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), открылась в стартовый день. Выставка-форум призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. День Хабаровского края на выставке прошел во вторник, 14 ноября. Глава региона дал старт обширной программе, подготовленной для посетителей. "Рассказал гостям площадки об уникальных особенностях и ключевых достижениях нашего региона. В их числе – продукция авиастроительной отрасли... Именно на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре собираем те самые истребители пятого поколения Су-57! Регион славится и своими природными красотами: могучим Амуром, петроглифами Сикачи-Аляна, Шантарскими островами, где рождаются гренландские киты. Именно поэтому мы - родина китов и самолетов", - написал губернатор после открытия. На площадке региона также прошли лекции с участием известных хабаровских писателей, журналистов и учёных, выступления творческих коллективов и мастер-классы по изготовлению сувениров из рыбьей кожи и бересты от лучших мастеров декоративно-прикладного искусства края, анимационной студии "Мечталет", где посетители могли попробовать себя в создании мультфильмов. Состоялся и розыгрыш сертификатов на поездку на ГЛК "Холдоми" в рамках тура "Лыжная стрела". По данным КРДВ, путевку на двоих в Хабаровский край выиграла Ольга из Московской области. По ее словам, про регион она слышала "только из новостей".

https://ria.ru/20231009/sotrudnichestvo-1901390332.html

https://ria.ru/20230925/uchenye-1898607235.html

https://ria.ru/20230911/sotrudnichestvo-1895497050.html

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хабаровский край, хабаровск, дальний восток, михаил дегтярев, общество