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Должность председателя правительства вновь ввели в Вологодской области - РИА Новости, 15.11.2023
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Вологодская область
 
14:27 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/pravitelstvo_vologodchiny-1909593839.html
Должность председателя правительства вновь ввели в Вологодской области
Должность председателя правительства вновь ввели в Вологодской области - РИА Новости, 15.11.2023
Должность председателя правительства вновь ввели в Вологодской области
Должность председателя правительства Вологодской области утвердили депутаты Законодательного собрания, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:27
2023-11-15T14:27
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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ВОЛОГДА, 15 ноя - РИА Новости. Должность председателя правительства Вологодской области утвердили депутаты Законодательного собрания, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Георгия Филимонова. "Президентом России поставлены задачи по развитию Вологодской области. Для их реализации мы формируем эффективную команду, точечно усиливая имеющуюся структуру. Выбранная нами стратегия требует усиления управленческого звена и введения должности председателя правительства Вологодской области", – цитирует пресс-служба Филимонова. По его словам, региону необходим рывок по ряду направлений и требуется рациональное распределение внимания. При этом с введением должности председателя правительства разделения на "политику" и "хозяйство" не будет. "Продолжаю лично разбираться в проблемных вопросах области и нести ответственность перед жителями региона. Буду сам дальше проводить заседания правительства региона", – сказал врио губернатора, которого цитирует пресс-служба. Должность председателя правительства Вологодской области была упразднена летом 2022 года после того, как занимавший ее Антон Кольцов возглавил правительство освобожденных территорий Запорожской области. В октябре 2022 года правительство региона возглавил губернатор, тогда же были введены должности двух первых заместителей губернатора по экономике и социальному блоку.
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов

Должность председателя правительства вновь ввели в Вологодской области

© Фото : Правительство Вологодской областиЗаседание Законодательного собрания Вологодской области
Заседание Законодательного собрания Вологодской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Правительство Вологодской области
Заседание Законодательного собрания Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 15 ноя - РИА Новости. Должность председателя правительства Вологодской области утвердили депутаты Законодательного собрания, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Георгия Филимонова.
"Президентом России поставлены задачи по развитию Вологодской области. Для их реализации мы формируем эффективную команду, точечно усиливая имеющуюся структуру. Выбранная нами стратегия требует усиления управленческого звена и введения должности председателя правительства Вологодской области", – цитирует пресс-служба Филимонова.
По его словам, региону необходим рывок по ряду направлений и требуется рациональное распределение внимания. При этом с введением должности председателя правительства разделения на "политику" и "хозяйство" не будет.
"Продолжаю лично разбираться в проблемных вопросах области и нести ответственность перед жителями региона. Буду сам дальше проводить заседания правительства региона", – сказал врио губернатора, которого цитирует пресс-служба.
Должность председателя правительства Вологодской области была упразднена летом 2022 года после того, как занимавший ее Антон Кольцов возглавил правительство освобожденных территорий Запорожской области. В октябре 2022 года правительство региона возглавил губернатор, тогда же были введены должности двух первых заместителей губернатора по экономике и социальному блоку.
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