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В Тольятти загорелся продуктовый склад
В Тольятти загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 15.11.2023
В Тольятти загорелся продуктовый склад
Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:53
2023-11-15T08:53
2023-11-15T09:38
происшествия
тольятти
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. В МЧС сообщение о пожаре на продуктовом складе на улице Базовая, 8А в Центральном районе Тольятти поступило в 4.37 мск. Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания. "В 7.41 (6.41 мск) 15.11.2023 пожар локализован на площади 1200 кв. м. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 55 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти загорелся продуктовый склад
Продуктовый склад загорелся на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Тольятти