https://ria.ru/20231115/pozhar-1909510699.html

В Тольятти загорелся продуктовый склад

В Тольятти загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 15.11.2023

В Тольятти загорелся продуктовый склад

Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:53

2023-11-15T08:53

2023-11-15T09:38

происшествия

тольятти

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909516506_0:577:960:1117_1920x0_80_0_0_c6d2f218bbf71e1281049b61ae6ccd88.jpg

САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. В МЧС сообщение о пожаре на продуктовом складе на улице Базовая, 8А в Центральном районе Тольятти поступило в 4.37 мск. Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания. "В 7.41 (6.41 мск) 15.11.2023 пожар локализован на площади 1200 кв. м. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 55 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)