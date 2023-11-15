Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 15.11.2023 (обновлено: 09:38 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/pozhar-1909510699.html
В Тольятти загорелся продуктовый склад
В Тольятти загорелся продуктовый склад - РИА Новости, 15.11.2023
В Тольятти загорелся продуктовый склад
Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:53
2023-11-15T09:38
происшествия
тольятти
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909516506_0:577:960:1117_1920x0_80_0_0_c6d2f218bbf71e1281049b61ae6ccd88.jpg
САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. В МЧС сообщение о пожаре на продуктовом складе на улице Базовая, 8А в Центральном районе Тольятти поступило в 4.37 мск. Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания. "В 7.41 (6.41 мск) 15.11.2023 пожар локализован на площади 1200 кв. м. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 55 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
тольятти
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909516506_0:487:960:1207_1920x0_80_0_0_dcd5d069e5f03250e5a3e3715632d904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тольятти, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти загорелся продуктовый склад

Продуктовый склад загорелся на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Тольятти

© Фото : МЧС Самарской области/TelegramПожар на продуктовом складе в Тольятти. 15 ноября 2023
Пожар на продуктовом складе в Тольятти. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : МЧС Самарской области/Telegram
Пожар на продуктовом складе в Тольятти. 15 ноября 2023
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на продуктовом складе на улице Базовой в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В МЧС сообщение о пожаре на продуктовом складе на улице Базовая, 8А в Центральном районе Тольятти поступило в 4.37 мск. Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания.
"В 7.41 (6.41 мск) 15.11.2023 пожар локализован на площади 1200 кв. м. Для тушения пожара от МЧС России привлечены 55 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
 
ПроисшествияТольяттиСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала