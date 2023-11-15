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Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 15.11.2023 (обновлено: 15:03 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/poteri-1909598750.html
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 15.11.2023
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:42
2023-11-15T15:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих ВСУ и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, за сутки на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", а также пушка МТ-12", - сообщили в Минобороны.
россия
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 220 солдат и танк на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих ВСУ и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, за сутки на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", а также пушка МТ-12", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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