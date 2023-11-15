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Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 15.11.2023
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:42
2023-11-15T14:42
2023-11-15T15:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих ВСУ и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, за сутки на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", а также пушка МТ-12", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 220 солдат и танк на Донецком направлении