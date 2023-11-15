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Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении

Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 15.11.2023

Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:42

2023-11-15T14:42

2023-11-15T15:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразила живую силу и технику ВСУ в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих ВСУ и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, за сутки на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", а также пушка МТ-12", - сообщили в Минобороны.

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика