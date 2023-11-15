Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 15.11.2023 (обновлено: 12:50 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/posrednichestvo-1909561775.html
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта - РИА Новости, 15.11.2023
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта
Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:33
2023-11-15T12:50
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий песков
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
ближний восток
египет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886489885_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_c530b38fe0e7b176a96e67e87ec86bc2.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта, в их разговоре об этом речь не шла, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, об этом не шла речь", - сказал Песков журналистам.Ранее Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
ближний восток
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886489885_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_0320df27a715b369961137feb60c804b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, ближний восток, египет, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Ближний Восток, Египет, В мире
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта

Песков: Путин и ас-Сиси не обсуждали посредничество по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси
Владимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта, в их разговоре об этом речь не шла, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, об этом не шла речь", - сказал Песков журналистам.
Ранее Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДмитрий ПесковВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиБлижний ВостокЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала