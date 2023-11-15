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В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта - РИА Новости, 15.11.2023

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:33

2023-11-15T12:33

2023-11-15T12:50

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дмитрий песков

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

ближний восток

египет

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта, в их разговоре об этом речь не шла, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, об этом не шла речь", - сказал Песков журналистам.Ранее Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

ближний восток

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, ближний восток, египет, в мире