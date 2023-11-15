https://ria.ru/20231115/posrednichestvo-1909561775.html
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта - РИА Новости, 15.11.2023
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта
Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:33
2023-11-15T12:33
2023-11-15T12:50
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий песков
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
ближний восток
египет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886489885_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_c530b38fe0e7b176a96e67e87ec86bc2.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта, в их разговоре об этом речь не шла, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, об этом не шла речь", - сказал Песков журналистам.Ранее Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
ближний восток
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886489885_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_0320df27a715b369961137feb60c804b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, ближний восток, египет, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Ближний Восток, Египет, В мире
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и главы Египта
Песков: Путин и ас-Сиси не обсуждали посредничество по Ближнему Востоку