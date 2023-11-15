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Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу - РИА Новости, 15.11.2023
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07:56 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/port-1909506739.html
Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу
Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу - РИА Новости, 15.11.2023
Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу
Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на выставке "Россия" на ВДНХ. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T07:56
2023-11-15T07:56
выставка-форум "россия"
экономика
магадан
магаданская область
дальний восток
сергей носов
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МАГАДАН, 15 ноя - РИА Новости. Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на выставке "Россия" на ВДНХ. Акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Сам порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции. Сейчас он по сути не функционирует. "Проект сейчас находится в госэкспертизе. Упор в нем сделан на портовую инфраструктуру, причальные стенки для маломерных судов, включая круизные. Первоочередная задача - уборка акватории бухты Нагаева и прежде всего - рыбного порта, иначе инженерные изыскания и строительные работы не провести", - цитирует Носова правительство Колымы. "Я встретился с рыбаками и представителями логистических компаний. Рыбаки Дальнего Востока сказали, что порт в Магадане нужен. И Камчатка, и Приморье, и Хабаровский край поддерживают этот проект", - добавил губернатор. В сообщении также отмечается, что отечественные компании готовы принимать участие в государственно-частном партнерстве в части строительства инфраструктуры рыбного порта. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231115/magadan-1909505085.html
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экономика, магадан, магаданская область, дальний восток, сергей носов, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Магадан, Магаданская область, Дальний Восток, Сергей Носов, Выставка-форум "Россия"
Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу

Губернатор: проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
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МАГАДАН, 15 ноя - РИА Новости. Проект реконструкции рыбного порта Магадана проходит госэкспертизу, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на выставке "Россия" на ВДНХ.
Акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Сам порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции. Сейчас он по сути не функционирует.
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"Проект сейчас находится в госэкспертизе. Упор в нем сделан на портовую инфраструктуру, причальные стенки для маломерных судов, включая круизные. Первоочередная задача - уборка акватории бухты Нагаева и прежде всего - рыбного порта, иначе инженерные изыскания и строительные работы не провести", - цитирует Носова правительство Колымы.
"Я встретился с рыбаками и представителями логистических компаний. Рыбаки Дальнего Востока сказали, что порт в Магадане нужен. И Камчатка, и Приморье, и Хабаровский край поддерживают этот проект", - добавил губернатор.
В сообщении также отмечается, что отечественные компании готовы принимать участие в государственно-частном партнерстве в части строительства инфраструктуры рыбного порта.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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