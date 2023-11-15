https://ria.ru/20231115/politika-1909711434.html

Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю

Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю - РИА Новости, 15.11.2023

Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю

Свыше половины граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена в контексте урегулирования конфликтов на Украине и в Израиле, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:41

2023-11-15T23:41

2023-11-15T23:43

в мире

израиль

хамас

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украина

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Свыше половины граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена в контексте урегулирования конфликтов на Украине и в Израиле, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипекским университетом. Респондентов попросили высказаться на тему эффективности решений главы государства в контексте нынешних международных событий. Так, опрос показал, что 49% опрошенных не одобряют подход Байдена к разрешению конфликта на Украине. Противоположной оценки придерживаются 47% респондентов. Помимо этого, 54% американцев не поддерживают реакцию Байдена на нынешний конфликт между Израилем и Палестиной. Свое одобрение политикой президента США на эти события высказали 37% респондентов. "Показатели эффективности внешней политики президента Байдена снижают, а недовольство американских избирателей его отношением к войне между Израилем и (движением) ХАМАС резко выросло за последние две недели", - следует из выводов к опросу. Исследование продемонстрировало, что 61% опрошенных американцев в целом не согласны с подходами президента Джо Байдена к проблемам внешней политики. Опрос проводился в период с 9 по 13 ноября среди 1574 совершеннолетних граждан США. Погрешность исследования составляет около 2,5 процентных пунктов, метод опроса не указан.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, джо байден, украина, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году