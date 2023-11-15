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Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю - РИА Новости, 15.11.2023
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23:41 15.11.2023 (обновлено: 23:43 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/politika-1909711434.html
Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю
Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю - РИА Новости, 15.11.2023
Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю
Свыше половины граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена в контексте урегулирования конфликтов на Украине и в Израиле, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:41
2023-11-15T23:43
в мире
израиль
хамас
джо байден
украина
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Свыше половины граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена в контексте урегулирования конфликтов на Украине и в Израиле, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипекским университетом. Респондентов попросили высказаться на тему эффективности решений главы государства в контексте нынешних международных событий. Так, опрос показал, что 49% опрошенных не одобряют подход Байдена к разрешению конфликта на Украине. Противоположной оценки придерживаются 47% респондентов. Помимо этого, 54% американцев не поддерживают реакцию Байдена на нынешний конфликт между Израилем и Палестиной. Свое одобрение политикой президента США на эти события высказали 37% респондентов. "Показатели эффективности внешней политики президента Байдена снижают, а недовольство американских избирателей его отношением к войне между Израилем и (движением) ХАМАС резко выросло за последние две недели", - следует из выводов к опросу. Исследование продемонстрировало, что 61% опрошенных американцев в целом не согласны с подходами президента Джо Байдена к проблемам внешней политики. Опрос проводился в период с 9 по 13 ноября среди 1574 совершеннолетних граждан США. Погрешность исследования составляет около 2,5 процентных пунктов, метод опроса не указан.
https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html
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в мире, израиль, хамас, джо байден, украина, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Джо Байден, Украина, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Опрос: большая часть американцев не одобряют политику Байдена по Израилю

Опрос: 54% американцев не одобряют политику Байдена по Израилю

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью Йорк
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Свыше половины граждан США не одобряют действия президента Джо Байдена в контексте урегулирования конфликтов на Украине и в Израиле, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипекским университетом.
Респондентов попросили высказаться на тему эффективности решений главы государства в контексте нынешних международных событий. Так, опрос показал, что 49% опрошенных не одобряют подход Байдена к разрешению конфликта на Украине. Противоположной оценки придерживаются 47% респондентов.
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Помимо этого, 54% американцев не поддерживают реакцию Байдена на нынешний конфликт между Израилем и Палестиной. Свое одобрение политикой президента США на эти события высказали 37% респондентов.
"Показатели эффективности внешней политики президента Байдена снижают, а недовольство американских избирателей его отношением к войне между Израилем и (движением) ХАМАС резко выросло за последние две недели", - следует из выводов к опросу.
Исследование продемонстрировало, что 61% опрошенных американцев в целом не согласны с подходами президента Джо Байдена к проблемам внешней политики.
Опрос проводился в период с 9 по 13 ноября среди 1574 совершеннолетних граждан США. Погрешность исследования составляет около 2,5 процентных пунктов, метод опроса не указан.
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В миреИзраильХАМАСДжо БайденУкраинаСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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