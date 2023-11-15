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Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США - РИА Новости, 16.11.2023
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22:31 15.11.2023 (обновлено: 00:00 16.11.2023)
https://ria.ru/20231115/politika-1909704627.html
Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США
Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США
Конфликт между США и Китаем чреват невыносимыми последствиями для обеих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-15T22:31
2023-11-16T00:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Конфликт между США и Китаем чреват невыносимыми последствиями для обеих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом."Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон", - сказал Си Цзиньпин.При этом он назвал отношения этих двух государств "самыми важными" во всем мире."Отношения между США и Китаем, которые являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, следует... рассматривать в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований", - добавил председатель КНР.По словам китайского лидера, Земля "достаточно велика для процветания обоих государств", а успех одного из них представляет собой возможности и для другого."Для двух крупных стран, таких как Китай и США, поворачиваться спиной друг к другу - не вариант", - также сказал председатель КНР.Си Цзиньпин отметил, что конкуренция между странами не должна быть "превалирующим трендом" и не сможет решить проблемы, стоящие перед Китаем, США и миром в целом."Я твердо верю в многообещающее будущее наших двухсторонних отношений", - подчеркнул Си Цзиньпин.В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС проходят переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита на остров Тайвань спикера палаты представителей в то время Нэнси Пелоси. Пекин тогда не ограничился выражением протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям. Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин заявил о значимости отношений Китая и США

Си Цзиньпин: конфликт США и Китая чреват невыносимыми последствиями

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Конфликт между США и Китаем чреват невыносимыми последствиями для обеих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом.
"Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон", - сказал Си Цзиньпин.
При этом он назвал отношения этих двух государств "самыми важными" во всем мире.
"Отношения между США и Китаем, которые являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, следует... рассматривать в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований", - добавил председатель КНР.
По словам китайского лидера, Земля "достаточно велика для процветания обоих государств", а успех одного из них представляет собой возможности и для другого.
"Для двух крупных стран, таких как Китай и США, поворачиваться спиной друг к другу - не вариант", - также сказал председатель КНР.
Си Цзиньпин отметил, что конкуренция между странами не должна быть "превалирующим трендом" и не сможет решить проблемы, стоящие перед Китаем, США и миром в целом.
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"Я твердо верю в многообещающее будущее наших двухсторонних отношений", - подчеркнул Си Цзиньпин.
В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС проходят переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Встрече придается большое значение, поскольку взаимодействие между двумя странами было практически сведено на нет после состоявшегося в прошлом году визита на остров Тайвань спикера палаты представителей в то время Нэнси Пелоси. Пекин тогда не ограничился выражением протеста, но и приостановил контакты с США практически по всем направлениям. Сотрудничество в ряде сфер постепенно восстанавливается, но контакты по линии оборонных ведомств до сих пор не возобновлены. Вашингтон высказывал надежду, что это произойдет по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина.
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