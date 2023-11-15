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Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева - РИА Новости, 15.11.2023
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14:23 15.11.2023
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Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева - РИА Новости, 15.11.2023
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:23
2023-11-15T14:23
россия
ялта
олег царев
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда. Покушение на Царева совершили в Ялте в ночь на 27 октября. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом. Позже Киевский районный суд арестовал фигуранта на два месяца. "Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении посягательства на жизнь общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его политической деятельности и из мести за такую деятельность, а также других преступлений против общественной безопасности", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что речь идет о посягательстве на жизнь Олега Царева. По данным суда, мужчина обвиняется по трем статьям УК РФ: незаконные приобретение и передача взрывчатых веществ и оружия, а также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
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россия, ялта, олег царев, происшествия, республика крым
Россия, Ялта, Олег Царев, Происшествия, Республика Крым
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева

Верховный суд Крыма оставил под арестом обвиняемого в покушении на Царева

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный координатор покушения на Олега Царева
Задержанный координатор покушения на Олега Царева - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержанный координатор покушения на Олега Царева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда.
Покушение на Царева совершили в Ялте в ночь на 27 октября. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом. Позже Киевский районный суд арестовал фигуранта на два месяца.
"Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении посягательства на жизнь общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его политической деятельности и из мести за такую деятельность, а также других преступлений против общественной безопасности", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что речь идет о посягательстве на жизнь Олега Царева. По данным суда, мужчина обвиняется по трем статьям УК РФ: незаконные приобретение и передача взрывчатых веществ и оружия, а также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Царев дал первый комментарий после покушения
7 ноября, 12:34
 
РоссияЯлтаОлег ЦаревПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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