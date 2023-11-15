https://ria.ru/20231115/pokushenie-1909592060.html
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева - РИА Новости, 15.11.2023
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:23
2023-11-15T14:23
2023-11-15T14:23
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ялта
олег царев
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда. Покушение на Царева совершили в Ялте в ночь на 27 октября. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом. Позже Киевский районный суд арестовал фигуранта на два месяца. "Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении посягательства на жизнь общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его политической деятельности и из мести за такую деятельность, а также других преступлений против общественной безопасности", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что речь идет о посягательстве на жизнь Олега Царева. По данным суда, мужчина обвиняется по трем статьям УК РФ: незаконные приобретение и передача взрывчатых веществ и оружия, а также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ялта, олег царев, происшествия, республика крым
Россия, Ялта, Олег Царев, Происшествия, Республика Крым
Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева
Верховный суд Крыма оставил под арестом обвиняемого в покушении на Царева