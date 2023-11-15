https://ria.ru/20231115/pokushenie-1909592060.html

Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева

Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева - РИА Новости, 15.11.2023

Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в покушении на Царева

Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:23

2023-11-15T14:23

2023-11-15T14:23

россия

ялта

олег царев

происшествия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906446486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06c27b994720dd19717699a76accfb8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Верховный суд Крыма оставил под стражей обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, сообщает пресс-служба суда. Покушение на Царева совершили в Ялте в ночь на 27 октября. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, по заданию СБУ организовавшего слежку за экс-депутатом. Позже Киевский районный суд арестовал фигуранта на два месяца. "Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении посягательства на жизнь общественного деятеля, совершенного в целях прекращения его политической деятельности и из мести за такую деятельность, а также других преступлений против общественной безопасности", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что речь идет о посягательстве на жизнь Олега Царева. По данным суда, мужчина обвиняется по трем статьям УК РФ: незаконные приобретение и передача взрывчатых веществ и оружия, а также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.

https://ria.ru/20231107/tsarev-1907865577.html

россия

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ялта, олег царев, происшествия, республика крым