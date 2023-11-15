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Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг - РИА Новости, 16.11.2023
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17:43 15.11.2023 (обновлено: 14:40 16.11.2023)
https://ria.ru/20231115/pokholodanie-1909839848.html
Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг
Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг - РИА Новости, 16.11.2023
Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг
Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве ночью и утром 16 ноября, возможно образование гололедицы, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-15T17:43
2023-11-16T14:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве ночью и утром 16 ноября, возможно образование гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМолодой человек на улице Москвы в морозный день
Молодой человек на улице Москвы в морозный день - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Молодой человек на улице Москвы в морозный день
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве ночью и утром 16 ноября, возможно образование гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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