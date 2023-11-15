https://ria.ru/20231115/pokholodanie-1909839848.html

Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг

Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг - РИА Новости, 16.11.2023

Похолодание ниже 0 градусов и гололедицу ожидают в Москве в ночь на четверг

Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве ночью и утром 16 ноября, возможно образование гололедицы, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-15T17:43

2023-11-15T17:43

2023-11-16T14:40

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комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в Москве ночью и утром 16 ноября, возможно образование гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице ночью и утром 16 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Столичных автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20231116/pogoda-1909742569.html

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