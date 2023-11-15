https://ria.ru/20231115/podzhog-1909575699.html

Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми

Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми - РИА Новости, 15.11.2023

Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми

Полиция возбудила уголовное дело после попытки жительницы Перми поджечь военкомат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в среду. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:24

2023-11-15T13:24

2023-11-15T13:24

происшествия

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после попытки жительницы Перми поджечь военкомат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в среду. По данным телеграм-каналов, инцидент произошел во вторник: 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений, а метательница вскоре была задержана. По заявлению канала, она стала жертвой телефонных мошенников. "Уголовное дело находится в МВД", - сообщил источник РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию, воздержавшись от каких-либо деталей. В краевом ГУМВД информацию о попытке пермячки поджечь военкомат агентству не прокомментировали.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

пермь

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)