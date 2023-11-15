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Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми
Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми - РИА Новости, 15.11.2023
Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми
Полиция возбудила уголовное дело после попытки жительницы Перми поджечь военкомат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в среду. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:24
2023-11-15T13:24
2023-11-15T13:24
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после попытки жительницы Перми поджечь военкомат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в среду. По данным телеграм-каналов, инцидент произошел во вторник: 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений, а метательница вскоре была задержана. По заявлению канала, она стала жертвой телефонных мошенников. "Уголовное дело находится в МВД", - сообщил источник РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию, воздержавшись от каких-либо деталей. В краевом ГУМВД информацию о попытке пермячки поджечь военкомат агентству не прокомментировали.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник сообщил о попытке поджога военкомата в Перми
Полиция возбудила дело после попытки поджечь военкомат в Перми
ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после попытки жительницы Перми поджечь военкомат, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах в среду.
По данным телеграм-каналов, инцидент произошел во вторник: 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений, а метательница вскоре была задержана. По заявлению канала, она стала жертвой телефонных мошенников.
"Уголовное дело находится в МВД", - сообщил источник РИА Новости на просьбу прокомментировать ситуацию, воздержавшись от каких-либо деталей. В краевом ГУМВД информацию о попытке пермячки поджечь военкомат агентству не прокомментировали.
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