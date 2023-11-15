https://ria.ru/20231115/podrostok-1909582213.html
СК начал проверку из-за видео курского подростка, избивающего сверстников
СК начал проверку из-за видео курского подростка, избивающего сверстников - РИА Новости, 15.11.2023
СК начал проверку из-за видео курского подростка, избивающего сверстников
Следственный комитет в Курской области начал проверку после появившихся видео, на которых подросток бьет своих сверстников ради контента для соцсетей, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:44
2023-11-15T13:44
2023-11-15T13:44
происшествия
курская область
александр бастрыкин
курчатов
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Следственный комитет в Курской области начал проверку после появившихся видео, на которых подросток бьет своих сверстников ради контента для соцсетей, сообщает СК РФ в среду. "В соцмедиа сообщается, что в городе Курчатове подросток избивает своих сверстников, записывая происходящее на видео ради контента в социальных сетях. Пострадавшие уже обращались в компетентные органы, однако результатов не последовало. По данному факту СУСК по Курской области организована процессуальная проверка", - говорится в релизе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Курской области представить доклад о ходе проверки и первоначально установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр бастрыкин, курчатов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Александр Бастрыкин, Курчатов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку из-за видео курского подростка, избивающего сверстников
СК проверит данные о курском подростке, снимающем избиение сверстников на видео