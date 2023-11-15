https://ria.ru/20231115/podrostki-1909639123.html

Львова-Белова призвала расширить возможности трудоустройства для подростков

Львова-Белова призвала расширить возможности трудоустройства для подростков - РИА Новости, 15.11.2023

Львова-Белова призвала расширить возможности трудоустройства для подростков

Подросткам, окончившим девятый класс и получающим среднее профессиональное образование (СПО), нужно предоставить возможность трудоустраиваться на постоянную... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:11

2023-11-15T17:11

2023-11-15T17:11

общество

россия

мария львова-белова

сергей кравцов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подросткам, окончившим девятый класс и получающим среднее профессиональное образование (СПО), нужно предоставить возможность трудоустраиваться на постоянную основу, а не только на время каникул, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Дайте им (подросткам - ред.) возможность быть трудоустроенными не только в каникулярное время, в круглогодичном формате, по четыре часа, но дайте им возможность... Это сейчас основополагающая история. Мы должны давать возможность детям после девятого класса идти учиться и работать", - сказала Львова-Белова в ходе круглого стола "Пространство СПО: от традиций к инновациям" в рамках всероссийского форума федеральной программы Российского Союза Молодежи "Пространство развития" для студентов среднего профессионального образования. Следующая проблема, по ее словам, - это связка с работодателями. "Потому что если этой связки нет, мы можем сколько угодно профессий давать, но это останется в забвении. Важно, чтобы связка с предприятиями была... Должна быть инициатива руководителей колледжей, когда они приходят и говорят "коллеги, давайте выясним, по какой специальности важно готовить?", и тут у нас появляется наставничество, стажировки, причем оплачиваемые, и конечно, самое главное - это привязка к конкретному месту", - пояснила Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что СПО должно переходить в ряде случаев в заочное образование в высших учебных заведениях. Это, по словам Львовой-Беловой, поможет простимулировать активность учащихся. Она подчеркнула, что, согласно недавно проведенному среди подростков 16-18 лет исследованию, основная часть в ближайшие десять лет не планирует создание семьи, поскольку заинтересована в получении образования и дальнейшем профессиональном развитии. Львова-Белова отметила, что очень важно стимулировать спрос на рабочие специальности. "В этом нет ничего постыдного. Важно показывать, что это нормальное производство, возможность ребятам расти", - сказала она. Также она предложила "ввести в образовательных организациях и организациях для детей-сирот практико-ориентированные мероприятия по подготовке обучающихся для вступления в СПО на востребованные специальности". Кроме того, Львова-Белова рассказала, что по поручению президента вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым отрабатывала историю тысячи бюджетных мест, квотируемых для детей-сирот на востребованные специальности, и подчеркнула необходимость формирования дополнительных мест для выпускников специальных учреждений с возможностью дальнейшего обучения.

https://ria.ru/20230730/podrostki-1887235531.html

https://ria.ru/20231004/ucheniki-1900474776.html

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общество, россия, мария львова-белова, сергей кравцов