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В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.11.2023
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Новости Подмосковья
 
22:24 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/podmoskove-1909703810.html
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.11.2023
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей
В импортозамещение пищевой промышленности Московской области инвестируют почти 29 миллиардов рублей, в регионе реализуют свыше 30 таких проектов, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:24
2023-11-15T22:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В импортозамещение пищевой промышленности Московской области инвестируют почти 29 миллиардов рублей, в регионе реализуют свыше 30 таких проектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Одним из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов сегодня является импортозамещение. Только в сфере пищевой промышленности на данный момент в Московской области реализуется 34 проекта, суммарный объем инвестиций по которым составляет 28,9 миллиарда рублей", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Она добавила, что реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тысячи трудовых вакансий. По информации ведомства, компания "ДМД Технологии" построит на территории Домодедова новое производство лимонадов и кваса. Инвестиции в проект достигают 250 миллионов рублей. В Раменском производство молочной продукции создает компания "Евромол". Инвестиции составляют 500 миллионов рублей. Компания уже приступила к строительству. Производство кондитерских изделий на территории Егорьевска реализует компания "Машины сладости". Инвестиции в проект составят пять миллиардов рублей. Эти три предприятия получили земельные участки в льготную аренду по подмосковной программе поддержки импортозамещения "Земля за один рубль". На инвестиционной карте Подмосковья можно подобрать земельный участок для реализации проекта, в том числе по программе "Земля за один рубль". Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Московской области.
https://ria.ru/20231114/khimicheskaya_otrasl-1909457857.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей

Зиновьева: в пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 28,9 млрд рублей

© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на город Красногорск Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В импортозамещение пищевой промышленности Московской области инвестируют почти 29 миллиардов рублей, в регионе реализуют свыше 30 таких проектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Одним из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов сегодня является импортозамещение. Только в сфере пищевой промышленности на данный момент в Московской области реализуется 34 проекта, суммарный объем инвестиций по которым составляет 28,9 миллиарда рублей", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
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Она добавила, что реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тысячи трудовых вакансий.
По информации ведомства, компания "ДМД Технологии" построит на территории Домодедова новое производство лимонадов и кваса. Инвестиции в проект достигают 250 миллионов рублей.
В Раменском производство молочной продукции создает компания "Евромол". Инвестиции составляют 500 миллионов рублей. Компания уже приступила к строительству.
Производство кондитерских изделий на территории Егорьевска реализует компания "Машины сладости". Инвестиции в проект составят пять миллиардов рублей.
Эти три предприятия получили земельные участки в льготную аренду по подмосковной программе поддержки импортозамещения "Земля за один рубль".
На инвестиционной карте Подмосковья можно подобрать земельный участок для реализации проекта, в том числе по программе "Земля за один рубль". Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Московской области.
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