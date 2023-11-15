https://ria.ru/20231115/podmoskove-1909703810.html
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.11.2023
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей
В импортозамещение пищевой промышленности Московской области инвестируют почти 29 миллиардов рублей, в регионе реализуют свыше 30 таких проектов, сообщает... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:24
2023-11-15T22:24
2023-11-15T22:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807069202_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_1ec78d91989959d39e22d40baa009977.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В импортозамещение пищевой промышленности Московской области инвестируют почти 29 миллиардов рублей, в регионе реализуют свыше 30 таких проектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Одним из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов сегодня является импортозамещение. Только в сфере пищевой промышленности на данный момент в Московской области реализуется 34 проекта, суммарный объем инвестиций по которым составляет 28,9 миллиарда рублей", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. Она добавила, что реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тысячи трудовых вакансий. По информации ведомства, компания "ДМД Технологии" построит на территории Домодедова новое производство лимонадов и кваса. Инвестиции в проект достигают 250 миллионов рублей. В Раменском производство молочной продукции создает компания "Евромол". Инвестиции составляют 500 миллионов рублей. Компания уже приступила к строительству. Производство кондитерских изделий на территории Егорьевска реализует компания "Машины сладости". Инвестиции в проект составят пять миллиардов рублей. Эти три предприятия получили земельные участки в льготную аренду по подмосковной программе поддержки импортозамещения "Земля за один рубль". На инвестиционной карте Подмосковья можно подобрать земельный участок для реализации проекта, в том числе по программе "Земля за один рубль". Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Московской области.
https://ria.ru/20231114/khimicheskaya_otrasl-1909457857.html
https://ria.ru/20231115/kamery-1909668378.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807069202_225:0:1777:1164_1920x0_80_0_0_592ec8f2d86c2356f2acb4e64cb4528e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 29 миллиардов рублей
Зиновьева: в пищевую промышленность Подмосковья инвестируют 28,9 млрд рублей
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
В импортозамещение пищевой промышленности Московской области инвестируют почти 29 миллиардов рублей, в регионе реализуют свыше 30 таких проектов, сообщает пресс-служба
министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Одним из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов сегодня является импортозамещение. Только в сфере пищевой промышленности на данный момент в Московской области реализуется 34 проекта, суммарный объем инвестиций по которым составляет 28,9 миллиарда рублей", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
Почти 50 новых предприятий химической отрасли появится в Подмосковье
Она добавила, что реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тысячи трудовых вакансий.
По информации ведомства, компания "ДМД Технологии" построит на территории Домодедова новое производство лимонадов и кваса. Инвестиции в проект достигают 250 миллионов рублей.
В Раменском производство молочной продукции создает компания "Евромол". Инвестиции составляют 500 миллионов рублей. Компания уже приступила к строительству.
Производство кондитерских изделий на территории Егорьевска реализует компания "Машины сладости". Инвестиции в проект составят пять миллиардов рублей.
Эти три предприятия получили земельные участки в льготную аренду по подмосковной программе поддержки импортозамещения "Земля за один рубль".
На инвестиционной карте Подмосковья можно подобрать земельный участок для реализации проекта, в том числе по программе "Земля за один рубль". Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Московской области.
Умные камеры выявили почти 7 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье в ноябре