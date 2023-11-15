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Пистолет у ученика в школе в Екатеринбурге был игрушечным, заявила полиция - РИА Новости, 15.11.2023
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20:36 15.11.2023 (обновлено: 20:37 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/pistolet-1909689918.html
Пистолет у ученика в школе в Екатеринбурге был игрушечным, заявила полиция
Пистолет у ученика в школе в Екатеринбурге был игрушечным, заявила полиция - РИА Новости, 15.11.2023
Пистолет у ученика в школе в Екатеринбурге был игрушечным, заявила полиция
Полиция Екатеринбурга после появления резонансного видео выяснила, что пистолет у восьмиклассника при конфликте в школе был игрушечным. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:36
2023-11-15T20:37
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга после появления резонансного видео выяснила, что пистолет у восьмиклассника при конфликте в школе был игрушечным. Согласно видео в соцсетях, мальчик в школе размахивал пистолетом и наставлял его на сверстников. По данным полиции, инцидент случился в школе в микрорайоне Сортировка, правоохранители проверили информацию о конфликте, учеников опросили инспекторы по делам несовершеннолетних. "Пистолет, который фигурирует на видеозаписи, является игрушечным", – пояснили РИА Новости в городском УМВД.
https://ria.ru/20231111/spasenie-1908868519.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Пистолет у ученика в школе в Екатеринбурге был игрушечным, заявила полиция

Полиция Екатеринбурга: пистолет у ученика при конфликте в школе был игрушечным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга после появления резонансного видео выяснила, что пистолет у восьмиклассника при конфликте в школе был игрушечным.
Согласно видео в соцсетях, мальчик в школе размахивал пистолетом и наставлял его на сверстников.
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По данным полиции, инцидент случился в школе в микрорайоне Сортировка, правоохранители проверили информацию о конфликте, учеников опросили инспекторы по делам несовершеннолетних.
"Пистолет, который фигурирует на видеозаписи, является игрушечным", – пояснили РИА Новости в городском УМВД.
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