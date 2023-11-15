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МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы - РИА Новости, 15.11.2023
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15:28 15.11.2023 (обновлено: 15:45 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/pereseleniya-1909612788.html
МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы
МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы - РИА Новости, 15.11.2023
МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы
Слова главы министерства финансов Израиля о том, что палестинцам лучше покинуть сектор Газа, является неприемлемыми, заявил представитель германского МИД... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:28
2023-11-15T15:45
в мире
израиль
мид германии
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
берлин (город)
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Слова главы министерства финансов Израиля о том, что палестинцам лучше покинуть сектор Газа, является неприемлемыми, заявил представитель германского МИД Кристиан Вагнер."Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо", - заявил он журналистам в ходе правительственного брифинга в среду.Он напомнил, что Берлин выступает за принцип двух государств в урегулировании ближневосточного конфликта.Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что сектор Газа "не может выжить как независимое образование" и что палестинцам "лучше уехать в другие страны", как передало во вторник агентство Reuters.
https://ria.ru/20231104/germaniya-1907305225.html
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в мире, израиль, мид германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, берлин (город)
В мире, Израиль, МИД Германии, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Берлин (город)
МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы

МИД Германии назвал призыв Израиля о переселении жителей Газы неприемлемым

© BASHAR TALEBРазрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
© BASHAR TALEB
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Слова главы министерства финансов Израиля о том, что палестинцам лучше покинуть сектор Газа, является неприемлемыми, заявил представитель германского МИД Кристиан Вагнер.
«
"Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо", - заявил он журналистам в ходе правительственного брифинга в среду.
Он напомнил, что Берлин выступает за принцип двух государств в урегулировании ближневосточного конфликта.
Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что сектор Газа "не может выжить как независимое образование" и что палестинцам "лучше уехать в другие страны", как передало во вторник агентство Reuters.
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В миреИзраильМИД ГерманииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБерлин (город)
 
 
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