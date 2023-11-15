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МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы

МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы - РИА Новости, 15.11.2023

МИД Германии раскритиковал призыв Израиля о переселении жителей Газы

Слова главы министерства финансов Израиля о том, что палестинцам лучше покинуть сектор Газа, является неприемлемыми, заявил представитель германского МИД... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:28

2023-11-15T15:28

2023-11-15T15:45

в мире

израиль

мид германии

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

берлин (город)

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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Слова главы министерства финансов Израиля о том, что палестинцам лучше покинуть сектор Газа, является неприемлемыми, заявил представитель германского МИД Кристиан Вагнер."Мы приняли к сведению это высказывание. Оно неполезно и неприемлемо", - заявил он журналистам в ходе правительственного брифинга в среду.Он напомнил, что Берлин выступает за принцип двух государств в урегулировании ближневосточного конфликта.Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что сектор Газа "не может выжить как независимое образование" и что палестинцам "лучше уехать в другие страны", как передало во вторник агентство Reuters.

https://ria.ru/20231104/germaniya-1907305225.html

израиль

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в мире, израиль, мид германии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, берлин (город)