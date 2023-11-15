https://ria.ru/20231115/perelety-1909702434.html

Прямые перелеты хотят запустить из Перми в Грузию, Киргизию и Казахстан

Прямые перелеты хотят запустить из Перми в Грузию, Киргизию и Казахстан - РИА Новости, 15.11.2023

Прямые перелеты хотят запустить из Перми в Грузию, Киргизию и Казахстан

Пермский край обсуждает возможность запуска прямых перелетов из Перми в Грузию, Киргизию, Казахстан и другие страны СНГ, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:15

2023-11-15T22:15

2023-11-15T22:15

пермский край

пермь

грузия

дмитрий махонин

снг

ростелеком

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ПЕРМЬ, 15 ноя – РИА Новости. Пермский край обсуждает возможность запуска прямых перелетов из Перми в Грузию, Киргизию, Казахстан и другие страны СНГ, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. В среду на XVII Международном форуме и выставке "Транспорт России", которые проходят в рамках Транспортной недели-2023 в Москве, делегация Пермского края обсудила с руководителями авиакомпаний "Икар" и "Азимут" вопросы развития авиаперевозок. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, в 2022 году между правительством региона, ООО "Авиакомпания "Икар", ООО "Северный Ветер" и АО "Международный аэропорт "Пермь" было заключено соглашение, которое предусматривает ежегодный запуск не менее одного зарубежного направления на коммерческой основе. "В связи с этим на 2024 год рассматривается возможность открытия прямых перелетов (из Перми – ред.) до Алматы, Бишкека, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Батуми или Тбилиси", – говорится в сообщении. Согласно расписанию аэропорта "Пермь", на данный момент из региона по ранее перечисленным направлениям прямые авиарейсы осуществляются лишь в Республику Узбекистан – город Наманган. В пресс-службе добавили, что помимо авиаперевозок делегация обсудила на форуме вопрос запуска межрегиональных водных маршрутов. Этому была посвящена рабочая встреча с компанией по развитию скоростного судоходства "Водолет". В сообщении говорится, что сейчас Пермский край работает над включением региона в первый этап проекта скоростных пассажирских перевозок между субъектами ПФО, запущенный Минтрансом РФ. В его рамках предполагается организовать речные маршруты на современных судах типа "Метеор" и "Валдай". На данный момент край должен планово войти в проект лишь на втором этапе, уточнили в пресс-службе губернатора. Ожидается, что в случае досрочного включения края в инициативу из Перми будут курсировать суда до Казани и Набережных Челнов. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, регион является постоянным участником "Транспортной недели". На площадках форума краевые власти проводят ряд ключевых встреч, которые направлены на то, чтобы сделать перевозки комфортными и безопасными, повысить доступность жителей к соцобъектам, а также на поддержку набранных темпов развития дорожной сети. "Наша задача в рамках "Транспортной недели" – поделиться своим опытом, а также ознакомиться с лучшими практиками коллег из других регионов", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора. Как отметили в ведомстве, в этом году на объединенном стенде Пермского края представлены крупные инфраструктурные проекты, а также разработки региональных компаний TrafficData, "Бионорд", Корпорации ПСС, ПАО "Ростелеком" и других.

https://ria.ru/20231113/agrarii-1909156342.html

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898988435.html

https://ria.ru/20230831/fond-1893428099.html

https://ria.ru/20230811/marshruty-1889517012.html

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пермский край, пермь, грузия, дмитрий махонин, снг, ростелеком