https://ria.ru/20231115/paralimpiyskie_igry-1909666173.html

Для российских паралимпийцев разработают нейтральную форму к играм в Париже

Для российских паралимпийцев разработают нейтральную форму к играм в Париже - РИА Новости, 15.11.2023

Для российских паралимпийцев разработают нейтральную форму к играм в Париже

Из-за требований Международного паралимпийского комитета в связи с санкциями в отношении России на сегодняшний день актуальна разработка нейтральной формы для... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:29

2023-11-15T18:29

2023-11-15T18:29

паралимпийские игры

россия

париж

паралимпийский комитет россии (пкр)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Из-за требований Международного паралимпийского комитета в связи с санкциями в отношении России на сегодняшний день актуальна разработка нейтральной формы для спортсменов, сообщил на площадке медиагруппы "Россия сегодня" президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков. По его словам, такая работа уже ведется с национальным брендом спортивной одежды. "Опыт подготовки нейтральной формы у нас уже есть. Необходимо, чтобы она отвечала тем требованиям, которые сегодня выдвигает Международный паралимпийский комитет. Не секрет, что на последней его генеральной ассамблее было принято решение на таких условиях допустить наших спортсменов до международных соревнований, в частности, до участия в Летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Мы готовимся и надеемся, что в играх примет участие довольно представительная наша команда, и уже сегодня думаем о форме, которая должна отвечать выдвинутым требованиям", - рассказал Рожков. Он напомнил, что на Летних Паралимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. "Это было лучшее наше выступление. И все эти награды команда завоевала в форме отечественного производителя и поставщика спортивной одежды, которая экипирует сборную России. У нас в программе летних игр – 22 вида спорта, в зимних – шесть видов. <…> Компания очень нас поддерживает и активно участвует в целом в развитии паралимпийского движения в стране. Мы совместно проводим в регионах очень много паралимпийских уроков, мастер-классов, встреч с детьми в корреляционных школах и интернатах. А сейчас еще активно занимаемся реабилитацией и восстановлением участников специальной военной операции", - подчеркнул Рожков. Ключевой темой пресс-конференции стало развитие национального производства одежды для спорта – как части выстраивания государством единой спортивной системы в стране, популяризации спорта высших достижений, занятий спортом среди населения и, в целом, здорового образа жизни. По мнению еще одного участника встречи – президента Федерации тенниса России, члена МОК Шамиля Тарпищева, национальный бренд спортивной одежды – это имиджевая история. "Сегодня FORWARD – это действительно национальный бренд, который развивался с начала 2000 годов вместе с выстраиванием спортивной системы в стране. Тогда были определены приоритеты развития спортивной инженерной структуры, пропаганда здорового образа жизни и спорта, создание условий для массового спорта. Сегодня компания вносит заметный вклад в развитие паралимпийского движения, студенческого, детского и, конечно, профессионального спорта", - подчеркнул Тарпищев. Национальный бренд поднялся и на космическую орбиту. В том смысле, что специальные комплекты для занятия спортом, с учетом всех тонкостей уникальной профессии и нагрузок в ней, созданы и для российских космонавтов. "Хорошо бы выпустить еще и линию для людей других экстремальных профессий – их, на самом деле, довольно много. В частности, для тех специалистов, что работают на развитие нашего Севера в Арктике", - выступил с предложением летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Глава FORWARD (ФОРВАРД) Виталий Цыганков, в свою очередь, подчеркнул, что компания готова отвечать новым запросам и вызовам времени.

https://rsport.ria.ru/20231115/ipc-1909628229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

паралимпийские игры, россия, париж, паралимпийский комитет россии (пкр), санкции в отношении россии