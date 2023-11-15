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Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023
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17:40 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/pamfilova-1909646849.html
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы
Аналогов российской избирательной системы в мире нет, она самая открытая и прозрачная, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:40
2023-11-15T17:40
элла памфилова
владимир путин
политика
цик рф
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Аналогов российской избирательной системы в мире нет, она самая открытая и прозрачная, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет", - сказала Памилова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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элла памфилова, владимир путин, политика, цик рф, россия
Элла Памфилова, Владимир Путин, Политика, ЦИК РФ, Россия
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы

Памфилова назвала российскую избирательную систему самой открытой и прозрачной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Аналогов российской избирательной системы в мире нет, она самая открытая и прозрачная, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет", - сказала Памилова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на открытии выставки Право выбора. Краткая история российского народовластия в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Историческом музее открылась выставка, посвященная избирательной системе
21 сентября, 21:30
 
Элла ПамфиловаВладимир ПутинПолитикаЦИК РФРоссия
 
 
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