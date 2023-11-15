https://ria.ru/20231115/pamfilova-1909646849.html

Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы

Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023

Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы

Аналогов российской избирательной системы в мире нет, она самая открытая и прозрачная, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:40

2023-11-15T17:40

2023-11-15T17:40

элла памфилова

владимир путин

политика

цик рф

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Аналогов российской избирательной системы в мире нет, она самая открытая и прозрачная, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет", - сказала Памилова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

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элла памфилова, владимир путин, политика, цик рф, россия