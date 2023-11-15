https://ria.ru/20231115/pamfilova-1909646849.html
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы
Аналогов российской избирательной системы в мире нет, она самая открытая и прозрачная, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:40
2023-11-15T17:40
2023-11-15T17:40
элла памфилова
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Аналогов российской избирательной системы в мире нет, она самая открытая и прозрачная, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет", - сказала Памилова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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элла памфилова, владимир путин, политика, цик рф, россия
Элла Памфилова, Владимир Путин, Политика, ЦИК РФ, Россия
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской избирательной системы
Памфилова назвала российскую избирательную систему самой открытой и прозрачной