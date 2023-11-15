https://ria.ru/20231115/otsrochka-1909665888.html

Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии

Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии - РИА Новости, 15.11.2023

Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии

Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил право на отсрочку от призыва в армию студента Высшей школы экономики, оставшегося на второй год из-за "хвостов" РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:28

2023-11-15T18:28

2023-11-15T18:28

общество

высшая школа экономики (вшэ)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил право на отсрочку от призыва в армию студента Высшей школы экономики, оставшегося на второй год из-за "хвостов" по учебе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. Согласно материалам дела, в 2017 году студенту была предоставлена отсрочка на пять лет, но из-за долгов по учебе он дважды учился на третьем курсе. В итоге военкомат в 2022 году решил призвать его в армию, хотя обучение должно было закончиться лишь в 2023-м. Студент обратился в суд, и все три инстанции встали на его сторону. "За истцом сохранена отсрочка от призыва, поскольку срок реализации образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки "Востоковедение и африканистика" в НИУ ВШЭ составляет пять лет, при этом истец при переходе с одной образовательной программы на другую того уже уровня не превысил указанный срок более чем на один год", - сказано в решении. Суд указал также, что право на отсрочку сохраняется за гражданином, получившим академический отпуск, перешедшим на другую образовательную программу или переведенному в другой вуз. "Право каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование ... подразумевает обязанность государства создавать не только необходимые социально-экономические условия, но и правовые гарантии свободного функционирования и развития системы образования, получения гражданами не только основного общего, но и высшего образования. Для обеспечения баланса предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для граждан, получающих профессиональное образование, в том числе высшее образование", - подчеркнул суд. Суд в итоге отменил решение призывной комиссии, а Кассационный суд оставил это решение в силе. Удалось ли молодому человеку выпуститься из бакалавриата в этом году, неизвестно, но по окончании, если он не поступит в магистратуру или не получит иной повод для отсрочки, он будет подлежать призыву.

https://ria.ru/20231001/sluzhba-1899457695.html

https://ria.ru/20231101/kibervoyska-1906649710.html

https://ria.ru/20230122/studenty-1846540907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, высшая школа экономики (вшэ), россия