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Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии - РИА Новости, 15.11.2023
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18:28 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/otsrochka-1909665888.html
Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии
Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии - РИА Новости, 15.11.2023
Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии
Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил право на отсрочку от призыва в армию студента Высшей школы экономики, оставшегося на второй год из-за "хвостов" РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:28
2023-11-15T18:28
общество
высшая школа экономики (вшэ)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил право на отсрочку от призыва в армию студента Высшей школы экономики, оставшегося на второй год из-за "хвостов" по учебе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. Согласно материалам дела, в 2017 году студенту была предоставлена отсрочка на пять лет, но из-за долгов по учебе он дважды учился на третьем курсе. В итоге военкомат в 2022 году решил призвать его в армию, хотя обучение должно было закончиться лишь в 2023-м. Студент обратился в суд, и все три инстанции встали на его сторону. "За истцом сохранена отсрочка от призыва, поскольку срок реализации образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки "Востоковедение и африканистика" в НИУ ВШЭ составляет пять лет, при этом истец при переходе с одной образовательной программы на другую того уже уровня не превысил указанный срок более чем на один год", - сказано в решении. Суд указал также, что право на отсрочку сохраняется за гражданином, получившим академический отпуск, перешедшим на другую образовательную программу или переведенному в другой вуз. "Право каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование ... подразумевает обязанность государства создавать не только необходимые социально-экономические условия, но и правовые гарантии свободного функционирования и развития системы образования, получения гражданами не только основного общего, но и высшего образования. Для обеспечения баланса предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для граждан, получающих профессиональное образование, в том числе высшее образование", - подчеркнул суд. Суд в итоге отменил решение призывной комиссии, а Кассационный суд оставил это решение в силе. Удалось ли молодому человеку выпуститься из бакалавриата в этом году, неизвестно, но по окончании, если он не поступит в магистратуру или не получит иной повод для отсрочки, он будет подлежать призыву.
https://ria.ru/20231001/sluzhba-1899457695.html
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общество, высшая школа экономики (вшэ), россия
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия
Студент-второгодник ВШЭ через суд доказал право на отсрочку от армии

Суд защитил право на отсрочку от призыва в армию студента-второгодника ВШЭ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил право на отсрочку от призыва в армию студента Высшей школы экономики, оставшегося на второй год из-за "хвостов" по учебе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.
Согласно материалам дела, в 2017 году студенту была предоставлена отсрочка на пять лет, но из-за долгов по учебе он дважды учился на третьем курсе. В итоге военкомат в 2022 году решил призвать его в армию, хотя обучение должно было закончиться лишь в 2023-м.
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Студент обратился в суд, и все три инстанции встали на его сторону.
"За истцом сохранена отсрочка от призыва, поскольку срок реализации образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки "Востоковедение и африканистика" в НИУ ВШЭ составляет пять лет, при этом истец при переходе с одной образовательной программы на другую того уже уровня не превысил указанный срок более чем на один год", - сказано в решении.
Суд указал также, что право на отсрочку сохраняется за гражданином, получившим академический отпуск, перешедшим на другую образовательную программу или переведенному в другой вуз.
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"Право каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование ... подразумевает обязанность государства создавать не только необходимые социально-экономические условия, но и правовые гарантии свободного функционирования и развития системы образования, получения гражданами не только основного общего, но и высшего образования. Для обеспечения баланса предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для граждан, получающих профессиональное образование, в том числе высшее образование", - подчеркнул суд.
Суд в итоге отменил решение призывной комиссии, а Кассационный суд оставил это решение в силе.
Удалось ли молодому человеку выпуститься из бакалавриата в этом году, неизвестно, но по окончании, если он не поступит в магистратуру или не получит иной повод для отсрочки, он будет подлежать призыву.
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