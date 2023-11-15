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СК проведет проверку из-за осквернения могилы советских воинов в Финляндии

СК проведет проверку из-за осквернения могилы советских воинов в Финляндии - РИА Новости, 15.11.2023

СК проведет проверку из-за осквернения могилы советских воинов в Финляндии

Российские следователи проведут проверку по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в связи с осквернением могилы советских воинов в Финляндии,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:19

2023-11-15T10:19

2023-11-15T11:10

александр бастрыкин

финляндия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские следователи проведут проверку по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в связи с осквернением могилы советских воинов в Финляндии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленным председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, запросив в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Действиям лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, будет дана правовая оценка", - сказали в ведомстве. Накануне местные власти сообщили, что захоронение советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало в Финляндии, где лежат останки 17 человек, подверглось вандализму, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20231026/budapesht-1905383398.html

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александр бастрыкин, финляндия, следственный комитет россии (ск рф), в мире