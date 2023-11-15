https://ria.ru/20231115/opros-1909555284.html
Опрос показал, доверяют ли граждане результатам выборов в России
Опрос показал, доверяют ли граждане результатам выборов в России - РИА Новости, 15.11.2023
Опрос показал, доверяют ли граждане результатам выборов в России
Больше половины опрошенных россиян (61%) доверяют результатам выборов в РФ, 33% респондентов противоположного мнения, 38% в обязательном порядке ходят на все... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:09
2023-11-15T12:09
2023-11-15T12:09
общество
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Больше половины опрошенных россиян (61%) доверяют результатам выборов в РФ, 33% респондентов противоположного мнения, 38% в обязательном порядке ходят на все выборы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно результатам исследования от 9 августа 2023 года, 61% россиян в целом доверяют результатам выборов, противоположное мнение выразили 33%, а 6% затруднились ответить. На вопрос о том, как по мнению россиян проходят выборы в их регионе - как правило честно, без серьезных нарушений закона или нечестно, с серьезными нарушениями и фальсификациями - 67% заявили, что скорее честно, 22% считают иначе, а 11% затруднились ответить. При этом 38% всегда обязательно ходят на все выборы, 25% респондентов стараются ходить, если есть возможность, 24% ответили, что всё зависит от ситуации: иногда ходят, иногда – нет. Всего 10% не ходят не выборы принципиально, а 3% затруднились с ответом. Согласно данным ВЦИОМ от 26 сентября 2021 года, респонденты отмечали в большинстве случаев (74%), что возможность проголосовать на выборах в течение трех дней для них удобна, 22% - скорее не удобна. Также на вопрос об удобстве дистанционного электронного голосования 60% отвечтили, что считают наличие такого способа волеизъявления удобным, а 33% - не удобным. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" от 26 сентября 2021 года был проведен среди 1200 россиян от 18 лет. Во всероссийском телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" от 9 августа 2023 года приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231110/putin-1908582565.html
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общество, россия, вциом
Опрос показал, доверяют ли граждане результатам выборов в России
ВЦИОМ: 61% россиян доверяют результатам выборов в РФ, 38% всегда голосуют
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.
Больше половины опрошенных россиян (61%) доверяют результатам выборов в РФ, 33% респондентов противоположного мнения, 38% в обязательном порядке ходят на все выборы, свидетельствуют результаты опроса
ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования от 9 августа 2023 года, 61% россиян в целом доверяют результатам выборов, противоположное мнение выразили 33%, а 6% затруднились ответить.
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На вопрос о том, как по мнению россиян проходят выборы в их регионе - как правило честно, без серьезных нарушений закона или нечестно, с серьезными нарушениями и фальсификациями - 67% заявили, что скорее честно, 22% считают иначе, а 11% затруднились ответить.
При этом 38% всегда обязательно ходят на все выборы, 25% респондентов стараются ходить, если есть возможность, 24% ответили, что всё зависит от ситуации: иногда ходят, иногда – нет. Всего 10% не ходят не выборы принципиально, а 3% затруднились с ответом.
Согласно данным ВЦИОМ от 26 сентября 2021 года, респонденты отмечали в большинстве случаев (74%), что возможность проголосовать на выборах в течение трех дней для них удобна, 22% - скорее не удобна. Также на вопрос об удобстве дистанционного электронного голосования 60% отвечтили, что считают наличие такого способа волеизъявления удобным, а 33% - не удобным.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" от 26 сентября 2021 года был проведен среди 1200 россиян от 18 лет.
Во всероссийском телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" от 9 августа 2023 года приняли участие 1600 россиян от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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