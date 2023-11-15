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"Угроза нацбезопасности": российского стендапера не пустили в Грузию
"Угроза нацбезопасности": российского стендапера не пустили в Грузию - РИА Новости, 15.11.2023
"Угроза нацбезопасности": российского стендапера не пустили в Грузию
Российский стендап-комик Гарик Оганисян рассказал на своей странице в Instagram*, что его снова не пустили в Грузию, где он планировал провести концерт. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:23
2023-11-15T18:23
2023-11-15T18:23
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский стендап-комик Гарик Оганисян рассказал на своей странице в Instagram*, что его снова не пустили в Грузию, где он планировал провести концерт."Меня не пустили в Грузию опять. Видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности целой страны", — написал юморист.Оганисян не сообщил, по какой причине ему запретили въехать в страну, но извинился перед поклонниками и добавил, что мечтал выступить в стендап-клубе в центре Тбилиси.Артист заверил, что все купленные билеты можно будет вернуть.В июле 2022 года Гарик Оганисян уже пытался въехать в Грузию, но получил отказ. О причинах такого решения не сообщалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Шоубиз, Грузия, Тбилиси, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия
"Угроза нацбезопасности": российского стендапера не пустили в Грузию
Комика Гарика Оганисяна снова не пустили в Грузию без объяснения причин
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский стендап-комик Гарик Оганисян рассказал на своей странице в Instagram*, что его снова не пустили в Грузию, где он планировал провести концерт.
«
"Меня не пустили в Грузию опять. Видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности целой страны", — написал юморист.
Оганисян не сообщил, по какой причине ему запретили въехать в страну, но извинился перед поклонниками и добавил, что мечтал выступить в стендап-клубе в центре Тбилиси
.
Артист заверил, что все купленные билеты можно будет вернуть.
В июле 2022 года Гарик Оганисян уже пытался въехать в Грузию, но получил отказ. О причинах такого решения не сообщалось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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