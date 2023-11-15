https://ria.ru/20231115/oganisyan-1909660138.html

"Угроза нацбезопасности": российского стендапера не пустили в Грузию

"Угроза нацбезопасности": российского стендапера не пустили в Грузию - РИА Новости, 15.11.2023

"Угроза нацбезопасности": российского стендапера не пустили в Грузию

Российский стендап-комик Гарик Оганисян рассказал на своей странице в Instagram*, что его снова не пустили в Грузию, где он планировал провести концерт. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:23

2023-11-15T18:23

2023-11-15T18:23

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский стендап-комик Гарик Оганисян рассказал на своей странице в Instagram*, что его снова не пустили в Грузию, где он планировал провести концерт."Меня не пустили в Грузию опять. Видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности целой страны", — написал юморист.Оганисян не сообщил, по какой причине ему запретили въехать в страну, но извинился перед поклонниками и добавил, что мечтал выступить в стендап-клубе в центре Тбилиси.Артист заверил, что все купленные билеты можно будет вернуть.В июле 2022 года Гарик Оганисян уже пытался въехать в Грузию, но получил отказ. О причинах такого решения не сообщалось.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231114/uoters-1909382094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

грузия, тбилиси, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия