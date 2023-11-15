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ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска в 6.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:35
2023-11-15T06:35
2023-11-15T06:35
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 6.10 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ранее в среду украинские войска в 1.40 также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
СЦКК: украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке