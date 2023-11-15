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ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T00:12
2023-11-15T00:12
2023-11-15T00:12
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 52 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. Выпущено 52 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы). В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20231114/tankisty-1909481917.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР