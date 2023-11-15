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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/obstrel-1909612059.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.11.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войскам, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:25
2023-11-15T15:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войскам, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района по улице Петровского получил ранение мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили по этому району четыре ракеты из РСЗО и девять снарядов 155 калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войскам, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Петровского района по улице Петровского получил ранение мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили по этому району четыре ракеты из РСЗО и девять снарядов 155 калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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