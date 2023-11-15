https://ria.ru/20231115/obstrel-1909612059.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.11.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войскам, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:25
2023-11-15T15:25
2023-11-15T15:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войскам, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Петровского района по улице Петровского получил ранение мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска выпустили по этому району четыре ракеты из РСЗО и девять снарядов 155 калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка ВСУ пострадал мужчина