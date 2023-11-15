https://ria.ru/20231115/novotroitsk-1909571982.html

В развитие Новотроицка в Оренбургской области вложат пять миллиардов рублей

В развитие Новотроицка в Оренбургской области вложат пять миллиардов рублей - РИА Новости, 15.11.2023

В развитие Новотроицка в Оренбургской области вложат пять миллиардов рублей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел выездное заседание регионального правительства в Новотроицке, в ходе которого обсудил инвестпроект развития... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:19

2023-11-15T13:19

2023-11-15T13:19

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

новотроицк

инвестиции

развитие

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел выездное заседание регионального правительства в Новотроицке, в ходе которого обсудил инвестпроект развития города стоимостью пять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. "Это крупнейший проект, который сформирован по запросу жителей и при готовности крупных предприятий Новотроицка участвовать в нем. Кроме налогов, которые сегодня перечисляет в бюджеты всех уровней "Уральская сталь", компания включилась в программу. Признателен за это руководству комбината. На предприятии будут запущены два новых производства, появится необходимость в двух тысячах новых сотрудников. Это специалисты, которые будут жить и работать в Новотроицке. Новый приток людей и модернизация градообразующего предприятия будут дополнительным стимулом для развития города", - цитирует пресс-служба слова Паслера. В приоритете программы развития города - человек. Для комфортного проживания, учебы, работы и отдыха новотройчан будут реализованы 12 основных направлений: безопасный транспорт, новое качество образования, сохранение культуры, современный облик города, качественные дороги, коммунальные сети, комфортная городская среда, обновление коммунального автопарка, физкультура и спорт, экология и сбор ТКО, забота о людях с инвалидностью, поддержка предпринимательства, говорится в сообщении. "К примеру, только в 2024 году запланирован ремонт 20 километров дорог, капремонт 7,5 километров коммунальных сетей, покупка 39 единиц коммунальной техники и оборудования, благоустройство 33 дворовых территорий, капитальный ремонт ДК металлургов, лагеря "Чайка", фасадов и крыш жилых домов, школы №10, закупка новых трамваев, замена городского освещения и другие мероприятия. В Новотроицке начнётся строительство жилых объектов, появится спортпарк с лыжной базой и стадионом, а также крытый манеж для игры в футбол", - отметил Паслер. Кроме того, строительство 25 тысяч квадратных метров нового жилья анонсировал генеральный директор Управляющей компании "Уральская Сталь" Денис Сафин. При обсуждении программы губернатор акцентировал внимание на обеспечении ведущих промышленных предприятий региона кадрами. Важную роль в этом играет МИСиС - филиал ведущего вуза в Новотроицке. Учебное заведение сможет готовить высококвалифицированные кадры, а перспектива трудоустройства на ведущие предприятия региона привлечет молодежь, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что реализация комплекса мероприятий в социально важных направлениях станет продолжением той работы, которая ведется в Новотроицке на протяжении последних лет за счет участия города в федеральных и региональных проектах.

https://ria.ru/20231110/gospodderzhka-1908663637.html

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оренбургская область, денис паслер, новотроицк, инвестиции, развитие