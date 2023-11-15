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Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
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13:21 15.11.2023 (обновлено: 13:38 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/netanyakhu-1909574477.html
Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе
Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге за учиненный им геноцид в секторе Газа, заявил в среду РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:21
2023-11-15T13:38
в мире
гаага
международный уголовный суд
турция
биньямин нетаньяху
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге за учиненный им геноцид в секторе Газа, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Генпрокуратура Стамбула во вторник направила в министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху с требованием к Международному уголовному суду судить его за геноцид в секторе Газа."Сейчас сотни, тысячи адвокатов обращаются в МУС в Гааге в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом, мы предпримем все необходимые шаги в связи с этим геноцидом. Если Израиль продолжит убийства также как сейчас, то он будет считаться проклинаемым во всем мире террористическим государством", - заявил Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития.Ранее экс-депутат турецкого парламента Метин Кюлюнк сообщил о подаче ходатайства в Международный уголовный суд в Гааге через минюст Турции с требованием судить Нетаньяху за "учиненный им в секторе Газа геноцид". В тексте ходатайства Кюлюнк и двое адвокатов требуют от прокуратуры МУС собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинского народа с тем, чтобы в итоге начать уголовное дело против премьера и других виновных. Кюлюнк и адвокаты утверждают, что Нетаньяху использует запрещенное международными конвенциями оружие в секторе Газа "на глазах у всего мира".Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", отметив, что Турция больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки страны поддерживает контакты с Израилем.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, гаага, международный уголовный суд, турция, биньямин нетаньяху, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Гаага, Международный уголовный суд, Турция, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе

Эрдоган: Нетаньяху должен предстать перед МУС из-за геноцида в секторе Газа

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге за учиненный им геноцид в секторе Газа, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Генпрокуратура Стамбула во вторник направила в министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху с требованием к Международному уголовному суду судить его за геноцид в секторе Газа.
"Сейчас сотни, тысячи адвокатов обращаются в МУС в Гааге в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом, мы предпримем все необходимые шаги в связи с этим геноцидом. Если Израиль продолжит убийства также как сейчас, то он будет считаться проклинаемым во всем мире террористическим государством", - заявил Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития.
Ранее экс-депутат турецкого парламента Метин Кюлюнк сообщил о подаче ходатайства в Международный уголовный суд в Гааге через минюст Турции с требованием судить Нетаньяху за "учиненный им в секторе Газа геноцид". В тексте ходатайства Кюлюнк и двое адвокатов требуют от прокуратуры МУС собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинского народа с тем, чтобы в итоге начать уголовное дело против премьера и других виновных. Кюлюнк и адвокаты утверждают, что Нетаньяху использует запрещенное международными конвенциями оружие в секторе Газа "на глазах у всего мира".
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", отметив, что Турция больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки страны поддерживает контакты с Израилем.
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В миреГаагаМеждународный уголовный судТурцияБиньямин НетаньяхуИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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