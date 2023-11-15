https://ria.ru/20231115/neft-1909633865.html

Эксперт: Дания нарушит нормы судоходства, проверяя суда с нефтью из России

Эксперт: Дания нарушит нормы судоходства, проверяя суда с нефтью из России - РИА Новости, 15.11.2023

Эксперт: Дания нарушит нормы судоходства, проверяя суда с нефтью из России

Географическое расположение позволяет Дании "запереть" российскую нефть в Балтийском море, однако она нарушит международные нормы судоходства через Датские... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:49

2023-11-15T16:49

2023-11-15T16:49

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

дания

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Географическое расположение позволяет Дании "запереть" российскую нефть в Балтийском море, однако она нарушит международные нормы судоходства через Датские проливы, если решит проверять проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Дания выбрана в качестве такого антироссийского локомотива для того, чтобы по сути запереть российскую нефть в Балтийском море, ведь она идет именно через Датские проливы. Дания их контролирует и будет указывать на то, что у вас неправильная страховка, поэтому мы не можем вас пропустить через проливы", - считает Юшков. "Если Дания реально на это пойдет, то это будет нарушением международных норм судоходства. Гражданские суда могут свободно проходить через Датские проливы. Вот и все. Остальное - это уже некие наслоения на нормативы, на международное право и так далее. То есть фундаментальное право - это свободное использование проливов для гражданских судов. И Россия на этом будет настаивать", - продолжил эксперт. По его мнению, в реакции на такие проверки есть развилка: либо будет обострение отношений России и Запада, либо Россия может пойти на "игнорирование каких-то требований датчан". "И тут тоже интересно. А что, датчане будут захватывать береговой охраной танкеры с российской нефтью? Как это будет обосновываться? А что, если Россия тогда будет сопровождать караваны своих танкеров военными кораблями?", - рассуждает Юшков. При этом России будет крайне сложно отказаться от использования балтийских портов, находящихся вблизи Дании, заметил эксперт. В портах Усть-Луга и Приморск грузится большой объем нефти, плюс идут поставки дизельного топлива (по нефтепродуктопроводу проекта Север и железной дорогой). "Поэтому заменить подобный маршрут крайне сложно. Россия все-таки будет настаивать на том, что они не имеют права перекрывать нам проливы выхода из Балтийского моря", - заключил Юшков.

https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909579680.html

https://ria.ru/20231011/neft-1902070728.html

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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, дания, в мире