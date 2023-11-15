https://ria.ru/20231115/neft-1909612625.html

Эксперт усомнился в возможности Дании проверять все суда с нефтью из России

Эксперт усомнился в возможности Дании проверять все суда с нефтью из России - РИА Новости, 15.11.2023

Эксперт усомнился в возможности Дании проверять все суда с нефтью из России

Дания вряд ли имеет возможности для проверки всех танкеров с российской нефтью, проходящих через воды страны, однако мировые цены на нефть могут "взбодриться"... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T15:28

2023-11-15T15:28

2023-11-15T15:28

экономика

дания

россия

евросоюз

цены на нефть

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Дания вряд ли имеет возможности для проверки всех танкеров с российской нефтью, проходящих через воды страны, однако мировые цены на нефть могут "взбодриться" от такой меры, а России в этой связи следует сделать акцент на развитии альтернативных маршрутов, таких как Севморпуть, сказал РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов. Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Если попробовать оценить объемы нефти, которых может коснуться усиленный контроль, то это порядка 60 миллионов тонн в год. В принципе это не окажет физического воздействия на рынок. За исключением возможных задержек отдельных грузов, вряд ли у той же Дании есть необходимые мощности для проверки всех судов с российской нефтью, проходящих через ее воды. Но такая мера может взбодрить рынок и привести к спекулятивному росту цен", - считает Фролов. Он добавил, что эта ситуация лишний раз напоминает, что России необходим круглогодичный доступ к Северному морскому пути. В целом, по мнению Фролова, в ситуации с Данией вопрос даже не в самом происхождении нефти, а в том, что эту нефть могут транспортировать с нарушениями ценового потолка. "Пока мы имеем дело не с принятым решением, а с очередной новостью со ссылкой на знающих людей. Впрочем, я склонен поверить, что такого рода меры будут приняты, так как новые санкции надо вводить, они должны звучать в меру громко, но в то же время они не должны пугать рынок. Поэтому новые санкции, скорее всего, будут содержать преимущественно меры по усилению контроля в рамках старых санкций", - заключил он.

https://ria.ru/20231115/tankery-1909560996.html

https://ria.ru/20231027/uglevodorody-1905503519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дания, россия, евросоюз, цены на нефть