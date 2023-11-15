Рейтинг@Mail.ru
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
 
17:58 15.11.2023 (обновлено: 18:18 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/natsproekty-1909655410.html
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области - РИА Новости, 15.11.2023
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области
Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:58
2023-11-15T18:18
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e241c70ce823c7d033ce9e50689cf36f.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума. Предварительный объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов на территории Воронежской области был озвучен в ходе "нулевого" чтения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Один из безусловных приоритетов в расходной части бюджета, как и все последние годы, это национальные проекты. На их реализацию в следующем году предварительно предусмотрено более 19 миллиардов рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отметил Нетёсов, из этого объема более 53% – средства областного бюджета. В 2024-2026 годах в Воронежской области планируется реализация 32 региональных проектов в рамках 12 нацроектов. На текущий момент самый большой объем финансирования на 2024 год предусмотрен по нацпроекту "Здравоохранение" – свыше 5,3 миллиарда рублей. На мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано 4,75 миллиарда рублей. Что касается национального проекта "Демография", то на его реализацию пока заложено почти 3 миллиарда рублей. Немногим меньше – 2,8 миллиарда рублей – поступит на нацпроект "Образование". В пятерке лидеров по финансированию – национальный проект "Жилье и городская среда", на который проектом бюджета предусматривается более 1,6 миллиарда рублей. По информации областной думы, на реализацию национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и индивидуальная предпринимательская инициатива", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" в общей сложности планируется свыше 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231026/foms-1905486574.html
https://ria.ru/20231031/voronezh-1906474658.html
https://ria.ru/20230927/svo-1899005548.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748382125_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1b515b90370c1cb833d2ef4172c3a39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Воронежская область
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области

Нацпроекты являются одним из главных направлений бюджета Воронежской области

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума.
Предварительный объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов на территории Воронежской области был озвучен в ходе "нулевого" чтения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Заседание Воронежской областной Думы. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей
26 октября, 19:27
"Один из безусловных приоритетов в расходной части бюджета, как и все последние годы, это национальные проекты. На их реализацию в следующем году предварительно предусмотрено более 19 миллиардов рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отметил Нетёсов, из этого объема более 53% – средства областного бюджета.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
В Воронежской области усовершенствовали поддержку инвесторов
31 октября, 16:56
В 2024-2026 годах в Воронежской области планируется реализация 32 региональных проектов в рамках 12 нацроектов. На текущий момент самый большой объем финансирования на 2024 год предусмотрен по нацпроекту "Здравоохранение" – свыше 5,3 миллиарда рублей. На мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано 4,75 миллиарда рублей. Что касается национального проекта "Демография", то на его реализацию пока заложено почти 3 миллиарда рублей. Немногим меньше – 2,8 миллиарда рублей – поступит на нацпроект "Образование". В пятерке лидеров по финансированию – национальный проект "Жилье и городская среда", на который проектом бюджета предусматривается более 1,6 миллиарда рублей.
По информации областной думы, на реализацию национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и индивидуальная предпринимательская инициатива", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" в общей сложности планируется свыше 1,5 миллиарда рублей.
Гуманитраная помощь, переданная волонтерами Хохольского района Воронежской области в госпиталь ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты
27 сентября, 17:10
 
Воронежская областьВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала