https://ria.ru/20231115/natsproekty-1909655410.html

Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области

Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области - РИА Новости, 15.11.2023

Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области

Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:58

2023-11-15T17:58

2023-11-15T18:18

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума. Предварительный объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов на территории Воронежской области был озвучен в ходе "нулевого" чтения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Один из безусловных приоритетов в расходной части бюджета, как и все последние годы, это национальные проекты. На их реализацию в следующем году предварительно предусмотрено более 19 миллиардов рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отметил Нетёсов, из этого объема более 53% – средства областного бюджета. В 2024-2026 годах в Воронежской области планируется реализация 32 региональных проектов в рамках 12 нацроектов. На текущий момент самый большой объем финансирования на 2024 год предусмотрен по нацпроекту "Здравоохранение" – свыше 5,3 миллиарда рублей. На мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано 4,75 миллиарда рублей. Что касается национального проекта "Демография", то на его реализацию пока заложено почти 3 миллиарда рублей. Немногим меньше – 2,8 миллиарда рублей – поступит на нацпроект "Образование". В пятерке лидеров по финансированию – национальный проект "Жилье и городская среда", на который проектом бюджета предусматривается более 1,6 миллиарда рублей. По информации областной думы, на реализацию национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и индивидуальная предпринимательская инициатива", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" в общей сложности планируется свыше 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231026/foms-1905486574.html

https://ria.ru/20231031/voronezh-1906474658.html

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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума