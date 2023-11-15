https://ria.ru/20231115/natsproekty-1909655410.html
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области - РИА Новости, 15.11.2023
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области
Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:58
2023-11-15T17:58
2023-11-15T18:18
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума. Предварительный объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов на территории Воронежской области был озвучен в ходе "нулевого" чтения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Один из безусловных приоритетов в расходной части бюджета, как и все последние годы, это национальные проекты. На их реализацию в следующем году предварительно предусмотрено более 19 миллиардов рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отметил Нетёсов, из этого объема более 53% – средства областного бюджета. В 2024-2026 годах в Воронежской области планируется реализация 32 региональных проектов в рамках 12 нацроектов. На текущий момент самый большой объем финансирования на 2024 год предусмотрен по нацпроекту "Здравоохранение" – свыше 5,3 миллиарда рублей. На мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано 4,75 миллиарда рублей. Что касается национального проекта "Демография", то на его реализацию пока заложено почти 3 миллиарда рублей. Немногим меньше – 2,8 миллиарда рублей – поступит на нацпроект "Образование". В пятерке лидеров по финансированию – национальный проект "Жилье и городская среда", на который проектом бюджета предусматривается более 1,6 миллиарда рублей. По информации областной думы, на реализацию национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и индивидуальная предпринимательская инициатива", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" в общей сложности планируется свыше 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231026/foms-1905486574.html
https://ria.ru/20231031/voronezh-1906474658.html
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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Воронежская область
Нацпроекты являются важным направлением бюджета Воронежской области
Нацпроекты являются одним из главных направлений бюджета Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости.
Финансирование национальных проектов является одним из приоритетов в бюджете Воронежской области на следующий год, сообщает в среду облдума
.
Предварительный объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов на территории Воронежской области был озвучен в ходе "нулевого" чтения проекта бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
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"Один из безусловных приоритетов в расходной части бюджета, как и все последние годы, это национальные проекты. На их реализацию в следующем году предварительно предусмотрено более 19 миллиардов рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.
Как отметил Нетёсов, из этого объема более 53% – средства областного бюджета.
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В 2024-2026 годах в Воронежской области планируется реализация 32 региональных проектов в рамках 12 нацроектов. На текущий момент самый большой объем финансирования на 2024 год предусмотрен по нацпроекту "Здравоохранение" – свыше 5,3 миллиарда рублей. На мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано 4,75 миллиарда рублей. Что касается национального проекта "Демография", то на его реализацию пока заложено почти 3 миллиарда рублей. Немногим меньше – 2,8 миллиарда рублей – поступит на нацпроект "Образование". В пятерке лидеров по финансированию – национальный проект "Жилье и городская среда", на который проектом бюджета предусматривается более 1,6 миллиарда рублей.
По информации областной думы, на реализацию национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и индивидуальная предпринимательская инициатива", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" в общей сложности планируется свыше 1,5 миллиарда рублей.
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