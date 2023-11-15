https://ria.ru/20231115/narusheniya-1909669171.html

Путин высказался о нарушениях на выборах

Путин высказался о нарушениях на выборах - РИА Новости, 15.11.2023

Путин высказался о нарушениях на выборах

Разные люди имеют разный характер, темперамент и амбиции, жизнь сложна и многообразна, а нарушения на выборах случаются, считает президент России Владимир... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:41

2023-11-15T18:41

2023-11-15T18:41

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750821424_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2019cc1b8849cf4c3e179a7004df9346.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Разные люди имеют разный характер, темперамент и амбиции, жизнь сложна и многообразна, а нарушения на выборах случаются, считает президент России Владимир Путин. "Есть разные люди, характеры разные, темпераменты разные, амбиции разные - все понятно. Да и нарушения бывают. Жизнь сложна и многообразна, все бывает", - сказал Путин во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. При этом глава государства отметил, что нужно вести работу со всеми наблюдателями - и от партии власти, и от оппозиции. Это следует делать в первую очередь для того, чтобы легитимность выборов оставалась очевидной, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, россия