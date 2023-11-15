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Путин высказался о нарушениях на выборах - РИА Новости, 15.11.2023
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18:41 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/narusheniya-1909669171.html
Путин высказался о нарушениях на выборах
Путин высказался о нарушениях на выборах - РИА Новости, 15.11.2023
Путин высказался о нарушениях на выборах
Разные люди имеют разный характер, темперамент и амбиции, жизнь сложна и многообразна, а нарушения на выборах случаются, считает президент России Владимир... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:41
2023-11-15T18:41
политика
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Разные люди имеют разный характер, темперамент и амбиции, жизнь сложна и многообразна, а нарушения на выборах случаются, считает президент России Владимир Путин. "Есть разные люди, характеры разные, темпераменты разные, амбиции разные - все понятно. Да и нарушения бывают. Жизнь сложна и многообразна, все бывает", - сказал Путин во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. При этом глава государства отметил, что нужно вести работу со всеми наблюдателями - и от партии власти, и от оппозиции. Это следует делать в первую очередь для того, чтобы легитимность выборов оставалась очевидной, подчеркнул Путин.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин высказался о нарушениях на выборах

Путин призвал вести работу с наблюдателями для сохранения легитимности выборов

© РИА Новости / Магомед Чабаев | Перейти в медиабанкИзбирательная урна
Избирательная урна - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Магомед Чабаев
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Разные люди имеют разный характер, темперамент и амбиции, жизнь сложна и многообразна, а нарушения на выборах случаются, считает президент России Владимир Путин.
«
"Есть разные люди, характеры разные, темпераменты разные, амбиции разные - все понятно. Да и нарушения бывают. Жизнь сложна и многообразна, все бывает", - сказал Путин во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
При этом глава государства отметил, что нужно вести работу со всеми наблюдателями - и от партии власти, и от оппозиции. Это следует делать в первую очередь для того, чтобы легитимность выборов оставалась очевидной, подчеркнул Путин.
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