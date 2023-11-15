https://ria.ru/20231115/nablyudateli-1909652133.html
Путин отметил важность работы наблюдателей на выборах
Путин отметил важность работы наблюдателей на выборах - РИА Новости, 15.11.2023
Путин отметил важность работы наблюдателей на выборах
Работа наблюдателей на выборах чрезвычайно важна, поскольку главным результатом любых выборов в России является их легитимность, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:55
2023-11-15T17:55
2023-11-15T17:55
политика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Работа наблюдателей на выборах чрезвычайно важна, поскольку главным результатом любых выборов в России является их легитимность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Не могу отказать себе в удовольствии прокомментировать выступавших коллег. Что касается наблюдателей - очень важная часть работы. Чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность. Потому что это - основа политической стабильности. Вот это - главное", - сказал Путин во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
https://ria.ru/20231115/vybory-1909638548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность работы наблюдателей на выборах
Путин: работа наблюдателей важна, главный результат выборов — их легитимность
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Работа наблюдателей на выборах чрезвычайно важна, поскольку главным результатом любых выборов в России является их легитимность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не могу отказать себе в удовольствии прокомментировать выступавших коллег. Что касается наблюдателей - очень важная часть работы. Чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность. Потому что это - основа политической стабильности. Вот это - главное", - сказал Путин во время встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами