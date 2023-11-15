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В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов - РИА Новости, 15.11.2023
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09:28 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/moskva-1909515298.html
В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов
В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов - РИА Новости, 15.11.2023
В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году более 800 крыш многоквартирных домов в российской столице, сообщил журналистам РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:28
2023-11-15T09:28
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общество
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году более 800 крыш многоквартирных домов в российской столице, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 802 кровли - 578 плоских и 224 скатных. В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. "Вначале снимается старая гидроизоляция из нескольких слоев рубероида, под которыми находится армированная бетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил Бирюков. По его словам, скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы в рамках капремонта проводились с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.
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общество, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов

Бирюков: более 800 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

© РИА Новости / Александр Саверкин | Перейти в медиабанкРемонт кровли
Ремонт кровли - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Александр Саверкин
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Ремонт кровли. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году более 800 крыш многоквартирных домов в российской столице, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 802 кровли - 578 плоских и 224 скатных. В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.
"Вначале снимается старая гидроизоляция из нескольких слоев рубероида, под которыми находится армированная бетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил Бирюков.
По его словам, скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы в рамках капремонта проводились с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.
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