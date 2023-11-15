https://ria.ru/20231115/moskva-1909515298.html

В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов

В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов - РИА Новости, 15.11.2023

В Москве в этом году отремонтировали более 800 крыш жилых домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году более 800 крыш многоквартирных домов в российской столице, сообщил журналистам РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:28

2023-11-15T09:28

2023-11-15T09:28

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в этом году более 800 крыш многоквартирных домов в российской столице, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 802 кровли - 578 плоских и 224 скатных. В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. "Вначале снимается старая гидроизоляция из нескольких слоев рубероида, под которыми находится армированная бетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил Бирюков. По его словам, скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все работы в рамках капремонта проводились с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.

https://ria.ru/20230906/nauka-1894276372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, капремонт в москве