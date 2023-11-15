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В Мурманской области будут судить мошенников, обманувших 17 пенсионеров - РИА Новости, 15.11.2023
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14:10 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/moshenniki-1909588598.html
В Мурманской области будут судить мошенников, обманувших 17 пенсионеров
В Мурманской области будут судить мошенников, обманувших 17 пенсионеров - РИА Новости, 15.11.2023
В Мурманской области будут судить мошенников, обманувших 17 пенсионеров
Правоохранители задержали в Мурманской области группу из четырех человек, которых обвиняют в том, что они обманули 17 пенсионеров, разыграв известную схему с... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:10
2023-11-15T14:10
происшествия
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мончегорск
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали в Мурманской области группу из четырех человек, которых обвиняют в том, что они обманули 17 пенсионеров, разыграв известную схему с попавшими в беду родственниками, и выманили в общей сложности 3,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Как рассказали в ведомстве, в период с июля по август 2022 года в органы внутренних дел Мурманской области стали поступать заявления от пожилых людей о том, что в отношении них совершены мошенничества. "Схема, по которой действовали преступники, широко известна – на телефон жителя области поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали вымышленную информацию о якобы произошедшей неприятной ситуации с их родственниками", - говорится в сообщении. В основном звонившие утверждали, что дочь, сын или внук попали в дорожно-транспортное происшествие и могут стать фигурантами уголовного дела, а чтобы этого не произошло, необходимо заплатить определённую сумму. "Таким образом, только за месяц в полицию Мурманска. Мончегорска, Апатитов и Кировска поступило 17 подобных сообщений от пожилых людей", - сообщили в полиции. Полицейским удалось установить и задержать четверых молодых людей, причастных к совершению преступлений. Трое задержанных - уроженцы Мурманской области 27, 28 и 35 лет, ранее судимые, и один уроженец Киргизии 27 лет. "Преступникам удалось похитить у жителей региона свыше 3,5 миллиона рублей. Сразу после задержания все участники были арестованы и до настоящего времени находятся под стражей", - уточнили в ведомстве. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд.
https://ria.ru/20231114/napadenie-1909407475.html
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происшествия, мурманская область, мурманск, мончегорск
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Мончегорск
В Мурманской области будут судить мошенников, обманувших 17 пенсионеров

В Мурманской области будут судить четырех мошенников, обманувших 17 пенсионеров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали в Мурманской области группу из четырех человек, которых обвиняют в том, что они обманули 17 пенсионеров, разыграв известную схему с попавшими в беду родственниками, и выманили в общей сложности 3,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как рассказали в ведомстве, в период с июля по август 2022 года в органы внутренних дел Мурманской области стали поступать заявления от пожилых людей о том, что в отношении них совершены мошенничества.
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"Схема, по которой действовали преступники, широко известна – на телефон жителя области поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали вымышленную информацию о якобы произошедшей неприятной ситуации с их родственниками", - говорится в сообщении.
В основном звонившие утверждали, что дочь, сын или внук попали в дорожно-транспортное происшествие и могут стать фигурантами уголовного дела, а чтобы этого не произошло, необходимо заплатить определённую сумму.
"Таким образом, только за месяц в полицию Мурманска. Мончегорска, Апатитов и Кировска поступило 17 подобных сообщений от пожилых людей", - сообщили в полиции.
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Полицейским удалось установить и задержать четверых молодых людей, причастных к совершению преступлений. Трое задержанных - уроженцы Мурманской области 27, 28 и 35 лет, ранее судимые, и один уроженец Киргизии 27 лет.
"Преступникам удалось похитить у жителей региона свыше 3,5 миллиона рублей. Сразу после задержания все участники были арестованы и до настоящего времени находятся под стражей", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд.
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