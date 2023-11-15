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Грузовик насмерть сбил человека на МКАД - РИА Новости, 15.11.2023
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10:43 15.11.2023
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Грузовик насмерть сбил человека на МКАД
Грузовик насмерть сбил человека на МКАД - РИА Новости, 15.11.2023
Грузовик насмерть сбил человека на МКАД
Водитель остановился на МКАДе и вышел на проезжую часть, где его насмерть сбил грузовик, движение из-за ДТП затруднено, полицейские устанавливают все... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:43
2023-11-15T10:43
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Водитель остановился на МКАДе и вышел на проезжую часть, где его насмерть сбил грузовик, движение из-за ДТП затруднено, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в Telegram Госавтоинспекции Москвы. По данным ГИБДД, в 9 утра водитель Ford Transit остановился в районе 77-го километра на внешней стороне МКАДа в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент мужчину сбил грузовик DAF Trucks. "В результате наезда мужчина-водитель от полученных травм скончался. На месте дорожного происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
Грузовик насмерть сбил человека на МКАД

Госавтоинспекция: на МКАД грузовик насмерть сбил вышедшего из машины водителя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Водитель остановился на МКАДе и вышел на проезжую часть, где его насмерть сбил грузовик, движение из-за ДТП затруднено, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в Telegram Госавтоинспекции Москвы.
По данным ГИБДД, в 9 утра водитель Ford Transit остановился в районе 77-го километра на внешней стороне МКАДа в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент мужчину сбил грузовик DAF Trucks.
«
"В результате наезда мужчина-водитель от полученных травм скончался. На месте дорожного происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
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