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В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.11.2023
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23:03 15.11.2023 (обновлено: 23:05 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/miting-1909707945.html
В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина
В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.11.2023
В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина
Сотни человек проводят антикитайскую демонстрацию в американском Сан-Франциско на фоне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:03
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в мире
сан-франциско
китай
джо байден
си цзиньпин
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Сотни человек проводят антикитайскую демонстрацию в американском Сан-Франциско на фоне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. Байден принимает в среду председателя КНР в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию встречи ведут американские телеканалы. Лидеры стран при встрече пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров. Демонстранты в Сан-Франциско заблокировали движение по одной из центральных улиц города вблизи места проведения саммита АТЭС. Протестующие с флагами Тибета, транспарантами и баннерами выкрикивают лозунги с различными требованиями, включая отделение от Китая Тибета и Внутренней Монголии, а также с критикой в адрес китайских властей. Полиция не вмешивается, но ближе к площадке проведения саммита находятся десятки силовиков со шлемами, дубинками и оружием. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html
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в мире, сан-франциско, китай, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Сан-Франциско, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина

В США протестующие заблокировали улицу из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Сотни человек проводят антикитайскую демонстрацию в американском Сан-Франциско на фоне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости.
Байден принимает в среду председателя КНР в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию встречи ведут американские телеканалы. Лидеры стран при встрече пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров.
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США превратили Сан-Франциско в свинарник и предлагают свой ценный опыт Азии
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Демонстранты в Сан-Франциско заблокировали движение по одной из центральных улиц города вблизи места проведения саммита АТЭС. Протестующие с флагами Тибета, транспарантами и баннерами выкрикивают лозунги с различными требованиями, включая отделение от Китая Тибета и Внутренней Монголии, а также с критикой в адрес китайских властей.
Полиция не вмешивается, но ближе к площадке проведения саммита находятся десятки силовиков со шлемами, дубинками и оружием.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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В миреСан-ФранцискоКитайДжо БайденСи ЦзиньпинСаммит АТЭС
 
 
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