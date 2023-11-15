https://ria.ru/20231115/miting-1909707945.html

В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина

В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.11.2023

В Сан-Франциско началась демонстрация из-за встречи Байдена и Си Цзиньпина

Сотни человек проводят антикитайскую демонстрацию в американском Сан-Франциско на фоне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:03

2023-11-15T23:03

2023-11-15T23:05

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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя - РИА Новости. Сотни человек проводят антикитайскую демонстрацию в американском Сан-Франциско на фоне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. Байден принимает в среду председателя КНР в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию встречи ведут американские телеканалы. Лидеры стран при встрече пожали руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров. Демонстранты в Сан-Франциско заблокировали движение по одной из центральных улиц города вблизи места проведения саммита АТЭС. Протестующие с флагами Тибета, транспарантами и баннерами выкрикивают лозунги с различными требованиями, включая отделение от Китая Тибета и Внутренней Монголии, а также с критикой в адрес китайских властей. Полиция не вмешивается, но ближе к площадке проведения саммита находятся десятки силовиков со шлемами, дубинками и оружием. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

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в мире, сан-франциско, китай, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс