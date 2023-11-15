Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/mchs-1909564945.html
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС - РИА Новости, 15.11.2023
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС
Российские спасатели, работая в сложных ситуациях, всегда помогают не только гражданам РФ, но и гражданам СНГ, и других стран – так будет всегда, сказал... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:49
2023-11-15T12:49
в мире
россия
белоруссия
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, работая в сложных ситуациях, всегда помогают не только гражданам РФ, но и гражданам СНГ, и других стран – так будет всегда, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, они всегда помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью. Это есть. И так будет всегда", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать вывоз граждан Белоруссии из Газы при помощи российской стороны. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия гордится "нашими спасателями", а работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа продолжается. "Там, действительно, очень нелегкая работа, и для группы МЧС, и для наших дипломатов", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС

Песков: МЧС в сложных ситуациях помогает и россиянам, и гражданам других стран

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, работая в сложных ситуациях, всегда помогают не только гражданам РФ, но и гражданам СНГ, и других стран – так будет всегда, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, они всегда помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью. Это есть. И так будет всегда", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать вывоз граждан Белоруссии из Газы при помощи российской стороны.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия гордится "нашими спасателями", а работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа продолжается.
"Там, действительно, очень нелегкая работа, и для группы МЧС, и для наших дипломатов", - добавил Песков.
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"
13 ноября, 07:44
 
В миреРоссияБелоруссияДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала