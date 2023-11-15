https://ria.ru/20231115/mchs-1909564945.html

Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС

Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС - РИА Новости, 15.11.2023

Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС

Российские спасатели, работая в сложных ситуациях, всегда помогают не только гражданам РФ, но и гражданам СНГ, и других стран – так будет всегда, сказал... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:49

2023-11-15T12:49

2023-11-15T12:49

в мире

россия

белоруссия

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, работая в сложных ситуациях, всегда помогают не только гражданам РФ, но и гражданам СНГ, и других стран – так будет всегда, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, они всегда помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью. Это есть. И так будет всегда", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать вывоз граждан Белоруссии из Газы при помощи российской стороны. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия гордится "нашими спасателями", а работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа продолжается. "Там, действительно, очень нелегкая работа, и для группы МЧС, и для наших дипломатов", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, белоруссия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году