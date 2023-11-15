https://ria.ru/20231115/mchs-1909564945.html
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС - РИА Новости, 15.11.2023
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС
Российские спасатели, работая в сложных ситуациях, всегда помогают не только гражданам РФ, но и гражданам СНГ, и других стран – так будет всегда, сказал... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:49
2023-11-15T12:49
2023-11-15T12:49
в мире
россия
белоруссия
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские спасатели, работая в сложных ситуациях, всегда помогают не только гражданам РФ, но и гражданам СНГ, и других стран – так будет всегда, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши спасатели всегда, когда работают в таких сложных ситуациях, они всегда помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью. Это есть. И так будет всегда", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать вывоз граждан Белоруссии из Газы при помощи российской стороны. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия гордится "нашими спасателями", а работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа продолжается. "Там, действительно, очень нелегкая работа, и для группы МЧС, и для наших дипломатов", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков ответил на вопрос о вывозе белорусов из Газы при помощи МЧС
Песков: МЧС в сложных ситуациях помогает и россиянам, и гражданам других стран